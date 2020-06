Publié il y a 1 heures / Actualisé le Lundi 01 Juin à 17H21

Le soleil revient ce mercredi et de façon généreuse ! Si bien que Matante Rosina troque sa capuche pour ses lunettes de soleil... La matinée s'annonce globalement agréable sur une bonne partie de l'île et les nuages débarqueront dans l'après-midi dans le nord-ouest mais de façon discrète. Côté températures il fera bon : jusqu'à 28 degrés sur la côte ouest, 26 dans l'est et 21 degrés dans les cirques. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

