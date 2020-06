Le cabinet de comptabilité et d'audit Crowe remet chaque année, depuis 2014, 15 bourses nationales à des étudiants méritants. Le bureau réunionnais a remis ce mercredi 3 juin une bourse de 2.000 euros à Anaëlle Naze qui est aujourd'hui en deuxième année en classe préparatoire au Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) au lycée de Bellepierre, en présence d'Ericka Bareigts. (Photo DR)

" Les bourses remises par Crowe permettent à tous les cabinets partout en France d’aller à la rencontre des jeunes étudiants méritants ", explique Abdoullah Lala, représentant du cabinet comptable et d’expertise réunionnais, en introduction à cette remise de bourse. La délibération est effectuée par un jury qui se réunit à Paris pour analyser et étudier toutes les candidatures. Cette année, une trentaine de dossiers ont été épluchés. Les sélections se font sur des critères de réussite scolaire mais aussi en fonction des difficultés économiques rencontrées par les étudiants.

Cette année c’est Anaëlle Naze qui est lauréate. Originaire de la Plaine des Palmistes, la jeune étudiante est en deuxième année en classe préparatoire au Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) au lycée de Bellepierre après avoir obtenu un baccalauréat général S-SVT avec mention très-bien et 17.26 de moyenne. Elle souhaite embrasser une carrière dans l’enseignement et vise un DSCG pour passer le concours pour devenir enseignante, et également envisager les trois ans de stage qui mènent à l’expertise.

Afin de boucler les fins de mois, Anaëlle Naze multiplie les petits boulots avec notamment des contrats d’animations commerciales et de street marketing, ainsi qu’un travail en tant que serveuse événementielle les samedis soirs. Cette bourse de 2.000 euros est d’autant plus la bienvenue car elle permettra à la jeune étudiante d'investir dans l'achat d'une voiture, indispensable pour se déplacer et retrouver sa famille le week-end à La Plaine des Palmistes. " Je suis très touchée d’avoir été sélectionnée et cela représente beaucoup pour moi. Je vais garder ce moment comme un précieux souvenir ", explique la jeune femme.