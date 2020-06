La commune de l'Etang-Salé annonce, ce jeudi 4 juin 2020, que son marché des producteurs revient. Il se tiendra désormais tous les vendredis de 16h à 20h, sur le plateau sportif des Bains. Nous publions le communiqué avec tous les détails ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Initiés par la Municipalité pendant la période de confinement, pour répondre, d’une part, aux besoins des habitants en matière d’approvisionnement en fruits et légumes frais et, d’autre part, pour aider les producteurs de L’Étang-Salé à écouler leurs productions, les deux points de vente directe entre producteurs agricoles et consommateurs, respectivement installés à L’Étang-Salé les Bains et au Centre-Ville, ont connu un vif succès.

Au regard de l'engouement suscité, la Municipalité de L'Étang-Salé a pris la décision de maintenir ses deux marchés des producteurs hebdomadaires aux emplacements habituels, à savoir chaque mardi sur le parking du Complexe sportif de L'Étang-Salé les Hauts et sur le plateau sportif de L'Étang-Salé les Bains, chaque vendredi. Afin de répondre au mieux aux attentes et besoins conjointement exprimés par les administrés et les agriculteurs de la Commune, ils s'effectueront dorénavant sur de nouveaux horaires définitifs, de 16h00 à 20h00.

Quant au Marché forain de L’Étang-Salé les Bains, placé sous l'égide de l'Union des Commerçants Non Sédentaires de la Réunion (UCNSR), en partenariat étroit avec la Municipalité, il a repris son cours hebdomadaire habituel, tous les dimanches de 06h00 à 13h00 sur le front de mer.

Bien entendu, dans ce contexte épidémique, les recommandations relatives au respect le plus total des gestes barrières et de distanciation sociale doivent être scrupuleusement appliquées.

Les Circuits Courts de Commercialisation (CCC) permettent aux producteurs de conserver une part plus importante de la valeur ajoutée de leurs productions, et aux consommateurs de participer au développement et au maintien de l’activité agricole de leur territoire. Alors, n’hésitez pas à faire le plein de fruits et légumes frais !

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre attache auprès de M. FONTAINE au 0692 65 69 01.