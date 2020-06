BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du jeudi 4 juin 2020 :



- Convoi de bus et motions, le réseau Car jaune se mobilise et hausse le ton

- La mort de George Floyd requalifiée en "meurtre", 4 policiers inculpés

- Marchés et braderies : des centaines de bazardiers privés de travail ce week-end

- Bernica - Saint-Paul : un point relais du CCAS s'installe à la mairie

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec sur l'ensemble de l'île

Convoi de bus et motions, le réseau Car jaune se mobilise et hausse le ton

Après une conférence de presse tenue ce mercredi 3 juin fustigeant la mauvaise gestion de la Région en termes de transport, le groupement Cap'Run qui compte 10 entreprises locales réunies dans le cadre du réseau Car jaune, continue de régler ses comptes. Estimant ne pas être suffisamment entendus, les agents du réseau organisent une mobilisation à compter de ce jeudi 4 juin qui commence par un convoi en direction de Saint-Denis. Les transporteurs y déposeront une motion en préfecture avant de se rendre à la pyramide inversée pour mettre fin au "dialogue de sourds et aux postures méprisantes". Suivez notre live

La mort de George Floyd requalifiée en "meurtre", 4 policiers inculpés

Les quatre policiers qui ont interpellé George Floyd à Minneapolis sont dorénavant tous poursuivis par la justice et sa mort a été requalifiée en "meurtre", comme le réclamaient des centaines de milliers d'Américains qui manifestent depuis la semaine dernière, ont annoncé mercredi les autorités.

Marchés et braderies : des centaines de bazardiers privés de travail ce week-end

Le Syndicat des Marchés de France-Réunion a été reçu ce mercredi 3 juin au matin à la préfecture et en compagnie des présidents de la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA), Bernard Picardo et de la Chambre d'agriculture, représenté par son 3ème adjoint. Ensemble ils ont abordé la problématique des bazardiers qui ne peuvent pas tous reprendre le chemin du travail ce week-end sur 3 marchés de l'île à savoir les plus importants puisqu'il s'agit de Saint-Paul et Saint-Pierre. En tout ce sont 840 forains qui seront privés du droit de travailler les 6 et 7 juin. Le syndicat cherche des solutions et demande à la préfecture d'assouplir le guide méthodologique qui indique les règles sanitaires à respecter et ne permet pas la présence de tous les forains.

Bernica - Saint-Paul : un point relais du CCAS s'installe à la mairie

Pour répondre la demande du public, le centre communal d'actions sociales (CCAS) installe à un nouveau point relais à la mairie du Bernica Saint-Paul. "Ce dispositif permet au CCAS d'assurer l'accompagnement et la solidarité auprès du public le plus fragile. Depuis le mardi 2 juin, celui-ci reçoit le public du lundi au vendredi, de 8 à 12 heures" indique la commune saint-pauloise

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec sur l'ensemble de l'île

La météo ne change pas beaucoup en ce moment, ou alors Matante Rosina a peut-être mal regardé au fond de sa tasse de café... c'est un temps sec qui s'annonce à nouveau. Seules quelques petites averses pourront se déclencher dans le sud et sur la route des Laves. La mer reste très agitée, bien que la houle s'amortisse dans la journée.