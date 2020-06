Depuis le 14 mai 2020, le principal du collège Juliette Dodu, situé à Saint-Denis, a été suspendu de ses fonctions. Le rectorat indique avoir été informé par le procureur qu'une affaire "d'ordre privée incompatible à ses fonctions" été en cours. Un arrêté de suspension a donc été prononcé, conformément à la procédure règlementaire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le rectorat n'est aujourd'hui pas en mesure de communiquer sur les raisons exactes de la suspension, mais nos confrères de Réunion la 1ère indique que le chef d'établissement est mis en examen pour agression sexuelle sur mineur. L'homme d'une cinquantaine d'années, présumé innocent, se serait rendu de lui-même au commissariat Malartic pour expliquer aux enquêteurs qu’il était "victime d’un chantage de la part de sa compagne, une femme malgache au moins 20 ans plus jeune que lui".



Cette dernière, au courant d'une agression sexuelle sur mineur que le principal "aurait reconnu face aux enquêteurs de la brigade criminelle", toujours d'après nos confrères, pourrait être poursuivie pour "non dénonciation de crime". Son mari serait libre et placé sous contrôle judiciaire.

Le poste de principal du collège est actuellement occupé par l'ancien adjoint de l'homme suspendu. A la rentrée prochaine, c'est la principale du collège Adrien Cerneau à Saint-Marie, victime de violences en lien avec son poste, qui devrait le remplacer.

