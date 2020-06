L'aventure du Concours Arbre de l'année a marqué son retour avec l'ouverture des inscriptions de l'édition 2020 en mars dernier. En raison des derniers évènements liés au Covid-19, le dépôt des inscriptions a été prolongé jusqu'au 24 août 2020. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'événement. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Individu ou groupe (famille, classe, école, commune, entreprise, association…), vous pouvez tous proposer un arbre candidat à l'Arbre de l'année. En plus de ses caractéristiques naturalistes et esthétiques, le jury prendra en compte l'histoire même de l'arbre et de son importance - culturelle, affective, sociale, symbolique, historique... - pour le groupe qui le présente.



Un photographe de Terre Sauvage se rendra dans chaque région afin de photographier les arbres lauréats. Le jury sélectionnera les candidats en septembre.

Les inscriptions au concours se clôtureront le 24 août. Le jury composé du magazine Terre Sauvage, de l'Office national des forêts, de l'association A.R.B.R.E.S, de la LPO et de l'Agence des espaces verts de la Région Île-de-France se réunira en septembre et sélectionnera les futurs candidats qui représenteront chaque région. Ces arbres feront l'objet d'une production photo par un photographe du magazine Terre Sauvage.

Votez pour votre arbre préféré du 2 novembre 2020 au 4 janvier 2021 Les arbres sélectionnés seront soumis aux votes du public sur le site www.arbredelannee.com Celui qui recevra le plus de voix se verra attribuer le Prix du Public 2020.

Les lauréats seront dévoilés en janvier 2021 lors d'une cérémonie. Le Jury sélectionnera le prix du Jury et annoncera " les résultats Prix du public et Prix du Jury " à l'occasion d'une cérémonie qui se déroulera en janvier 2021. Tous les lauréats feront l'objet d'une publication dans le magazine Terre Sauvage.

L'arbre qui recevra le prix du public, défendra les couleurs de la France à la finale du concours " Arbre de l'Année Européen ". Vous pourrez continuer à la soutenir en votant à partir du ler février 2021 sur le site.