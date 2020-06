La ville de La Possession a tenu ce mercredi 3 juin un conseil municipal fermé au public, au vu du contexte sanitaire, mais dont les citoyens ont pu suivre la retransmission numérique en direct. Développement durable, solidarité aux entreprises et au tissu associatif, et maintien des taux d'imposition sont des points ayant rythmé l'ordre du jour du conseil. Nous publions ici le communiqué de la ville de La Possession. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Économie énergétique, exploitation photovoltaïque et isolation thermique

Dans la perspective de valoriser la production d’électricité renouvelable, le conseil municipal de La Possession a approuvé, à travers l’établissement d’une convention ; la mise à disposition du parking du stade Roland Robert pour installation et exploitation photovoltaïque au lauréat de l’appel à projet lancé par la ville. Cette démarche permettra la production d’électricité équivalente à la consommation annuelle de 161 foyers. Par ailleurs les émissions de CO2 évitées permettront de compenser les émissions totales directes de 81 Réunionnais par an.

Par ailleurs, afin de procéder à des économies des travaux d’énergie, la ville contractualisera avec l’Agence Régionale de la Régulation dans le cadre de travaux de rénovation et d’isolation thermique de ses bâtiments publics. Travaux qui seront financés entièrement par le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE).

Action participative et solidarité

Le conseil municipal de La Possession a approuvé le lancement d’une campagne de financement participatif sous forme de dons, à travers la plateforme numérique Collecticity, à destination des entreprises bénéficiaires du fond de solidarité national mis en place par le gouvernement.

Ce financement participatif, également appelé " Crowdfunding " permettra à tous les volontaires particuliers ou entreprises de contribuer s’ils le souhaitent à ce dispositif de solidarité.

A notamment été acté la réduction de 75% sur les redevances d’occupation du domaine public pour une période de 6 mois, pour les dits occupants ; la période du confinement ayant stoppé et ralentie l’économie pendant plus de 50 jours.

L’Association des Solidaires de l’Economie Sociale a notamment pu bénéficier de l’octroi d’une subvention communale exceptionnelle de 44.800 euros, dans le cadre d’un accompagnement pour la mise en place du Chantier d’Insertion Couture depuis la crise du Covid 19, comprenant l’embauche de 15 contrats PEC, afin de fabriquer à la chaîne ces masques artisanaux conforment aux normes A.F.N.O.R.

Pas de changement pour les taux d’imposition pour la ville de La Possession

Le conseil municipal de la Possession a notamment acté des taux d’imposition identiques à 2019 pour l’année 2020.

Des places de stationnements réservés aux visiteurs et clients

En vue de la réalisation du projet logement et commerces : " Venelle des Lataniers ", le conseil municipal s’est prononcé sur l’approbation d’une convention de concession de places de stationnement au profit de la société de réalisation. Le projet initial ne pouvant respecter le nombre de 14 places de stationnement nécessaire pour les visiteurs et la partie commerciale, imposé par le Plan Local d’Urbanisme, la ville permettra ainsi la cession de ces places sur le parking faisant face à la médiathèque Héva, pour une durée de 30 ans renouvelable tacitement et moyennant une redevance annuelle totale de 10.220 euros. Les résidents et clients et visiteurs pourront ainsi bénéficier de places stationnements qui leur seront réservés.