Début d'une vaste mobilisation chez Car jaune

Avec le slogan "Arèt roul a nou", le groupement Cap'Run, qui gère 10 entreprises réunies dans la gestion du réseau Car jaune, hausse définitivement le ton. Des motions de protestation seront déposées ce jeudi 4 juin au préfet et au président de la région Réunion.

Les transporteurs entendent montrer leur mécontentement de façon très claire ce jeudi. Un convoi est prévu en direction de Saint-Denis ce jeudi 4 juin dans la matinée. Les autocars de Car jaune partiront de Saint-Pierre et Bras-Panon à 5h30 et convergeront à Saint-Paul. Le convoi, constitué de 60 véhicules pour 70 personnes, prendra ensuite la direction de Saint-Denis, prévoyant de rouler à moins de 50 km/h sur la Route du Littoral.

Ils devraient arriver à la préfecture aux alentours de 9h30 afin de remettre une motion au préfet. Puis les autocars se dirigeront vers le Conseil régional. Une réunion devrait avoir lieu avec le président de Région dans la matinée. Trois bus Car jaune resteront alors stationnés devant la pyramide inversée le temps des discussions, tandis que les autres se rendront sur le parking d'un gymnase de Sainte-Clotilde en attendant. Une conférence est d'ailleurs organisée à Champ Fleuri dans la matinée.

A l'issue de cette réunion, si les transporteurs n'obtiennent pas gain de cause, ils n'excluent pas des démonstrations "beaucoup plus perturbantes" nous dit-on. A travers la création de la page Facebook "Arèt roul a nou", le groupement entend bien montrer en effet que la mobilisation est partie pour durer. Un événement Facebook a même été créé pour encourager les internautes à soutenir cette protestation.

- "Un donneur d'ordre qui nous méprise" -

Ce mercredi au cours d'une première conférence, le groupement Cap'Run a exprimé son ras-le-bol, sans mâcher ses mots : "on a un donneur d'ordre qui nous méprise !" s'est exclamé le président du groupement, Louis Carpaye. "Tous les ans nous sommes notés : 7/10 puis 7,5/10 et en 2019, 8,8/10, super ! Mais à côté de ça, les pénalités ne font qu'augmenter." Chaque tache négligée, chaque ligne blanche mordue, chaque changement d'itinéraire peut valoir entre 150 euros et 25.000 euros de pénalités. "Le plafond est de 450.000 euros par an, et nous tournons déjà à 300.000 euros" nous explique Louis Carpaye. La semaine dernière, en 7 jours seulement, le groupement Cap'Run cumule 6.000 euros de pénalités.

"On a continué à assurer le service pendant la crise Covid, personne ne nous a demandé comment on vivait ces difficultés. Et quelle réponse de la Région à nos demandes ? 'Monsieur, nous n'avons que faire de ce que vous proposez.' Le réseau est à saturation et on nous dit : allez au contentieux ! Arèt roul anou, nou lé fatigué !"

- Pas de reprise d'activité à 100% -

Contrairement à ce qui était envisagé pour le post-confinement, l'activité n'a pas repris dans son intégralité selon les transporteurs. La Covid-19 et l'impact économique du confinement se font ressentir. A bout de souffle, les transporteurs subissent en effet "une double peine : crise sanitaire et gestion de la Région", selon le président de la FNTV, Bruno Fontaine. "Tous les créneaux de notre activité sont touchés." Chaque semaine ce sont plus de 100.000 euros de recettes qui ont été perdus.

Selon le groupement, cela fait déjà près de 6 mois que des courriers sont envoyés aux services de la Région, sans aucune réponse. Les transporteurs demandent une reprise à 100% de l'activité, qui n'est pas effective selon Louis Carpaye. "On doit être à 90%, alors que nos bus étaient pleins dès le premier jour de déconfinement." S'ajoutent à ça les mêmes revendications développer les hauts, améliorer les bus, valoriser le transport en commun... Un défi compliqué dans une gestion du tout voiture.