Makotes : le monde d'après est pire que celui d'avant

Les deux mois de confinement auront fait naître le fol espoir que le "monde d'après" serait différent, que l'écologie serait enfin au centre des préoccupations de chacun. Le rêve n'aura duré que quelques semaines. Il n'aura finalement fallu que quelques jours de déconfinement pour observer, à La Réunion comme en métropole, des amoncèlements de déchets là où la population était passée. Une belle façon de célébrer la Journée mondiale de l'environnement ce vendredi 5 juin 2020

[LIVE] Koz avec le commissaire du Chaudron : nout linvité Jérôme Besse i répon azot

Le commissaire Jérôme Besse est l'invité d'Imaz Press pour le cinquième entretien de son nouveau format d'interview en Facebook live. Pendant une vingtaine de minutes, il répondra à vos questions en direct, après un premier temps de questions-réponses avec nos journalistes. L'occasion pour vous de lui poser toutes vos questions sur la sécurité dionysienne, la gestion du confinement et du déconfinement par son commissariat du Chaudron (Saint-Denis), ou encore les manifestations contre les violences policières qui se multiplient des Etats-Unis jusqu'à La Réunion. Rendez-vous sur notre page Facebook Imaz Press Réunion (Page officielle) pour pouvoir l'interroger.

Casud : reprise du transport scolaire dès lundi à l'Entre-Deux et au Tampon

La Casud informe les parents d'élèves des écoles, maternelles et élémentaires des communes de l'Entre-Deux et du Tampon que le transport scolaire sera à nouveau assuré à partir du lundi 8 juin 2020. Cette reprise se fera bien entendu dans le strict respect des gestes barrières afin de protéger les élèves et les conducteurs de bus.

Le Port : vote de mesures de soutien à l'économie

La séance du mardi 2 juin était principalement consacrée aux désignations des représentants du conseil municipal au sein de différents organismes. Des mesures de soutien à l'économie et le taux d'imposition 2020 de la taxe foncière étaient également proposés au vote.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Tout le monde à la même enseigne

Personne ne pourra se plaindre à Matante Rosina ce vendredi matin 5 juin 2020, puisque le temps sera le même pour tout le monde : du beau temps et des températures clémentes. Dans l'après-midi en revanche, Salaziens et Entre-Deusiens pourront un peu jalouser le reste de l'île, puisque des gros nuages et des rafales de vents viendront agiter un peu le ciel.