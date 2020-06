D'après le guide méthodologique des services de l'Etat en date du 4 juin 2020, toutes les restrictions concernant l'organisation des marchés sont désormais levées. Les espaces entre les stands et le sens de circulation notamment ne sont plus obligatoires. Des conditions restent cependant en place, notamment un couleur d'au moins 2,5 mètres pour la circulation des clients, et la possibilité d'imposer un mètre de distance entre les clients faisant la queue devant chaque stand. Nous publions ci-dessous le communiqué de Jean-Luc Taïlame, président du Syndicat des marchés de France (SMF) Réunion.

"C'est avec un grand plaisir que je vous annonce que nous avons été entendus à la réunion en préfecture du mercredi 3 juin. A notre demande, tous les points contraignants pour l'organisation des marchés ont été supprimés du Guide Méthodologique des Services de l'Etat en date du 4 juin.

Ainsi l'espace obligatoire entre les stands et le sens de circulation unique disparaissent des préconisations de la Préfecture. Il n'y a plus d'obstacle à ce que tous les commerçants, artisans et exploitants agricoles, puissent retrouver leurs emplacements sur les marchés de l'île de la Réunion. Plusieurs mesures liées à la lutte contre la pandémie restent applicables, et le port du masque par tous peut être imposé par un Maire sur ses marchés, pour compenser les situations où la distanciation physique ne pourrait pas être respectée.

Ce Guide Méthodologique pour les marchés servira de base de travail pour les mesures préconisées pour les fêtes commerciales et braderies de l'île.

Nous remercions sincèrement, Monsieur Le Préfet, et l'ensemble des Services de l'État, pour leur écoute et la confiance manifestée par ce nouveau Guide Méthodologique allégé.

Nous appelons l'ensemble des commerçants ambulants, artisans et exploitants agricoles, travaillant sur les marchés, les braderies et fêtes commerciales, à respecter strictement les consignes sanitaires inspirées de ce Guide Méthodologique qui seront imposées par les Mairies. Nous en sommes capables, car s'adapter au contexte en toute situation fait partie des particularités de notre travail. Relevons ce défi.

"