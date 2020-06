Les deux mois de confinement auront fait naître le fol espoir que le "monde d'après" serait différent, que l'écologie serait enfin au centre des préoccupations de chacun. Le rêve n'aura duré que quelques semaines. Il n'aura finalement fallu que quelques jours de déconfinement pour observer, à La Réunion comme en métropole, des amoncèlements de déchets là où la population était passée. Une belle façon de célébrer la Journée mondiale de l'environnement ce vendredi 5 juin 2020. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Tas de détritus au Pas de Bellecombe, poubelles abandonnées sur les sentiers de randonnée, zones de pique-nique dégradées… Les scènes qui ont succédé au déconfinement n'avaient rien de bien différent des mois précédents. Quoi que, elles étaient peut-être même pires.



Si la pandémie a poussé beaucoup à réfléchir sur nos modes de consommation et notre rapport à la planète, il semblerait que la réflexion se soit stoppée nette une fois notre liberté retrouvée. Pourtant, virus ou pas, le respect de l'environnement devrait faire partie des priorités de tous. Tout particulièrement dans un territoire où des moustiques porteurs de la dengue raffolent de ces déchets abandonnés.

- Incapacité exaspérante à se servir d'une poubelle -

Chacun s'est réjoui de la "nature qui reprenait ses droits", tandis que la moitié de l'humanité était confinée chez elle. L'émerveillement face aux cours d'eau immaculés, aux animaux sauvages se baladant en ville et autre joyeuseté, a définitivement été balayé par la consommation compulsive – et une incapacité exaspérante à se servir d'une poubelle.



On ne le répètera jamais assez, à La Réunion encore plus qu'ailleurs, on ne peut se permettre de dégrader la nature. En pleine épidémie de dengue, qui rappelons-le a fait neuf décès depuis le début de l'année. Ce manque de civisme est dangereux à la fois pour l'environnement, comme pour la population.

Alors, la prochaine fois que vous avez une sortie de prévue : prévoyez un sac poubelle. Et ramenez-le avec vous.

