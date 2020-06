Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Une opération de police est actuellement en cours à Saint-Denis dans le quartier du Brûlé dans une pension marron. La maison appartient à la famille Naze, dont une première pension a déjà été fermée ce vendredi 5 juin 2020. En effet, les 53 résidents de cette dernière ont été évacués et transférés dans divers établissements en raison des conditions de vie de la pension. L'ARS et le Département était intervenus samedi 30 mai, où une dizaine de résidents avaient été pris en charge par l'association Saint-François d'Assises. Le reste des résidents ont été transférés au CHU et dans divers établissements spécialisés. Un homme de 57 ans est par ailleurs décédé de jeudi soir suite à une chute, une enquete est en cours pour déterminer si le décès peut être lié aux conditions de vie dans la pension. (Photo rb / www.ipreunion.com)

