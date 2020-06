- Nout linvité i répon azot -

Pendant 30 à 45 minutes, une fois par semaine, Imaz Press interviewera désormais en direct diverses personnalités. Après un premier temps de questions-réponses entre notre interlocuteur et notre journaliste d'une dizaine de minutes, ce sera à votre tour de poser toutes vos questions. Politiciens, spécialistes, institutions... Nos journalistes leur donneront la parole, tout en leur posant les questions de nos internautes en direct.

Après Olivier Hoarau, Ibrahim Patel, DJ Sebb, et Patrick Lebreton, c'est Jérôme Besse, commisaire de police de Saint-Denis, chef du Service d’Intervention d’Aide et d’Assistance de Proximité (SIAAP), qui répond à nos questions et surtout aux vôtres.

Bien que né à Marseille, Jérôme Besse n'est pas étranger à l'île de La Réunion puisque son grand-père maternel n'est autre que l'accordéoniste et père du quadrille moderne réunionnais Loulou Pitou. Son intronisation à la tête du commissariat de Saint-Denis en septembre 2017 était en fait une sorte de retour aux sources.

Avant d'être affecté à La Réunion, c'est en Métropole qu'il a fait ses gammes. Avec brio. Diplômé de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, Jérôme Besse décroche le concours de commissaire de police en septembre 2013. Après un stage opérationnel dans sa ville de naissance, à Marseille, il est nommé chef du commissariat de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), en septembre 2015, à seulement à 28 ans.

Deux années et une médaille départementale de la sécurité publique de Saône-et-Loire plus tard, Jérôme Besse demande sa mutation à La Réunion, la terre de sa mère et son grand-père. Cet entretien sera l'occasion d'aborder son parcours, mais également la lourde actualité locale, nationale et internationale.

À l'échelle réunionnaise, le dernier bilan de la préfecture sur la délinquance faisait état d'une baisse des cambriolages et des morts sur les routes, mais d'une hausse de 10% des violences conjugales. Un fléau que les deux mois de confinement n'ont évidemment pas arrangé. Plus généralement, nous interrogerons sur la gestion de la crise sanitaire par son commissariat.

Aux Etats-Unis, la mort de George Floyd, un afro-américain, aux mains d'un offcier de police blanc a soulevé de nombreuses manifestations dans tout le pays. Des mouvements de protestations qui ont traversé les frontières et les océans, jusqu'en France et à La Réunion, où des rassemblements contre les violences policières se sont tenus, ce mardi 2 juin 2020.