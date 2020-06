Publié il y a 1 heures / Actualisé le Mercredi 03 Juin à 14H56

Personne ne pourra se plaindre à Matante Rosina ce vendredi matin 5 juin 2020, puisque le temps sera le même pour tout le monde : du beau temps et des températures clémentes. Dans l'après-midi en revanche, Salaziens et Entre-Deusiens pourront un peu jalouser le reste de l'île, puisque des gros nuages et des rafales de vents viendront agiter un peu le ciel. (Photo rb/www.ipreunion.com)

