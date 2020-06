Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Après le confinement et ses différentes restrictions, vient désormais le temps des sorties, des pique-niques et des retrouvailles. Les bars, les cafés et les restaurants sont ouverts depuis le 2 juin. Pour beaucoup, ça sonne comme l'appel de la fête. L'association Avec Modération Réunion tient à rappeler, lors d'une campagne de sensibilisation spécifique sur toute l'île, qu'une consommation d'alcool raisonnable est à maintenir : " Deux verres par jour et pas tous les jours " ! Nous publions le communiqué de l'association ci-dessous.

Après le confinement et ses différentes restrictions, vient désormais le temps des sorties, des pique-niques et des retrouvailles. Les bars, les cafés et les restaurants sont ouverts depuis le 2 juin. Pour beaucoup, ça sonne comme l'appel de la fête. L'association Avec Modération Réunion tient à rappeler, lors d'une campagne de sensibilisation spécifique sur toute l'île, qu'une consommation d'alcool raisonnable est à maintenir : " Deux verres par jour et pas tous les jours " ! Nous publions le communiqué de l'association ci-dessous.