BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du samedi 6 juin 2020 :



- Plan Pétrel 2 : une enveloppe PEC augmentée de 2.000 contrats dans le secteur marchand

- Chantier de la NRL : l'ordre de service n'est toujours pas signé

- Un policier porte plainte contre ses collègues après des propos racistes

- Birmanie: "la petite Chef", 8 ans, crée le buzz du confinement avec ses recettes en ligne

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le Nord au chaud, le Sud mouillé

Plan Pétrel 2 : une enveloppe PEC augmentée de 2.000 contrats dans le secteur marchand

Ce vendredi 5 juin 2020, le préfet Jacques Billant a présenté un vaste plan de relance économique, incluant des aides générales aux entreprises et le Plan Pétrel 2 annoncé par la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Des annonces pour soutenir les entreprises qui ont souffert de la crise sanitaire due au Covid-19. Celui-ci inclut de nouvelles mesures à destination des différents secteurs économiques : formation des salariés, emplois PEC ou encore activité partielle.

Chantier de la NRL : l'ordre de service n'est toujours pas signé

En janvier 2020, la Région et le groupement avaient trouvé un terrain d'entente pour assurer la continuité du chantier de la Nouvelle route du Littoral. La signature d'un protocole d'accord a permis alors la reprise du travail sur la partie digue qui reste encore à construire. Pour autant ce protocole n'était qu'une transition et voilà qu'il arrive à son terme d'ici la fin du mois de juin. La décision écrite finale, appelée ordre de service, n'est toujours pas signée alors qu'elle devrait déjà l'être, apprend Imaz Press. Difficile dans ces conditions de passer de nouvelles commandes, maintenant qu'une solution a été trouvée pour les roches. En attendant le chantier risque de se retrouver à nouveau mis sur pause.

Un policier porte plainte contre ses collègues après des propos racistes

Ce jeudi 4 juin 2020, Médiapart et Arte ont révélé qu'un policier noir, Alex, avait porté plainte le 23 décembre 2019 contre six de ses collègues. La raison : des messages vocaux, échangés dans une discussion WhatsApp, à caractère extrêmement racistes, misogynes et homophobes. Cinq mois plus tard, alors qu'Alex a été muté dans un nouveau commissariat, les policiers concernés n'ont toujours pas été sanctionnés. Et Alex n'a toujours pas été entendu pour cette affaire.

Birmanie: "la petite Chef", 8 ans, crée le buzz du confinement avec ses recettes en ligne

De la soupe de poisson aux cuisses de grenouille épicées, les cours de cuisine d'une fillette de huit ans en pyjama et charlotte sur la tête fait le bonheur des internautes Birmans, toujours invités à rester chez eux en raison de l'épidémie de coronavirus.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le Nord au chaud, le Sud mouillé

Matante Rosina craint de ne pas se faire des amis sudistes ce samedi 6 juin 2020. Elle voit en effet beaucoup de pluie au Sud de l'île, en particulier à Saint-joseph. Mais, pas de jaloux l'après-midi, tout le monde aura le droit à ses petites averses ou même ses gros orages. La Réunion mouillée de la tête aux pieds.