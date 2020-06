Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Ce jeudi 4 juin 2020, Médiapart et Arte ont révélé qu'un policier noir, Alex, avait porté plainte le 23 décembre 2019 contre six de ses collègues. La raison : des messages vocaux, échangés dans une discussion WhatsApp, à caractère extrêmement racistes, misogynes et homophobes. Cinq mois plus tard, alors qu'Alex a été muté dans un nouveau commissariat, les policiers concernés n'ont toujours pas été sanctionnés. Et Alex n'a toujours pas été entendu pour cette affaire.

