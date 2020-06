BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du dimanche 7 juin 2020 :



- Les salles de sport se remettent en forme, avec quelques restrictions

- Des artistes recherchés pour un mémorial aux victimes de l'esclavage

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Evénementiel, remboursement des vols, municipales, Car jaune, makotes

- Colombie : les narco-maladies, maux méconnus du premier producteur de cocaïne

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Début de journée sous les nuages

Autorisées à relancer leur activité, les salles de sport ont dû s'adapter aux nouvelles règles sanitaires en vigueur. Partout dans les zones vertes du territoire français, les adhérents peuvent enfin retrouver leur club favori et reprendre l'entraînement. La trêve de deux mois a souvent été longue et tout est mis en place pour un retour en force bien que progressif.

Annick Girardin, ministre des Outre-mer, et Franck Riester, ministre de la Culture, ont annoncé la publication d'un appel à candidatures pour la conception, la réalisation et l'installation d'une oeuvre d'art en hommage aux victimes de l'esclavage au sein du jardin des Tuileries à Paris.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 1er juin au vendredi 5 juin 2020 sur Imaz Press :

- Lundi 1er juin : Mariages, foires, festivals : la fête est finie dans l'événementiel

- Mardi 2 juin : Remboursement des vols : armez-vous de patience...

- Mercredi 3 juin : Second tour des municipales : les listes sont déposées, cap sur les régionales et les départementales

- Jeudi 4 juin : Convoi de bus et motions, le réseau Car jaune se mobilise et hausse le ton

- Vendredi 5 juin : Makotes : le monde d'après est pire que celui d'avant

Destruction de cloison nasale, problèmes cardiaques ou neurologiques, impuissance sexuelle, nécroses... La cocaïne génère maladies et effets secondaires méconnus et honteusement dissimulés. D'ex-toxicomanes et drogués rencontrés en Colombie, premier producteur de ce stupéfiant, témoignent.

La journée commencera par un ciel gris dans les hauts, voire des averses dans le sud... il fera frais, Matante Rosina a ressorti son chandail. Le vent va se réveiller puisqu'on attend des rafales de 80 km/h dans le sud-ouest. Et finalement le soleil pointera le bout de son nez dans l'après-midi !