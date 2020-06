Retrouvez toutes les informations route pour la semaine à venir : chantiers en cours, chantiers futurs et toutes les modifications de circulation. Les usagers peuvent écouter le répondeur INFO ROUTE sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :

RN2 - St Philippe - Travaux de lamier

Sur la RN2 à St Philippe, travaux de lamier du mardi 9 au vendredi 12 juin. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'aiguillage et de tirage de câbles

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Bonne Espérance, travaux d'aiguillage et de tirage de câbles jusqu'au mardi 30 juin. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN3 - Le Tampon/St Pierre - Travaux de balayage

Sur la RN3 entre les Azalées au Tampon et Ravine Blanche à St Pierre, travaux de fauchage en TPC les nuits du lundi 8 au jeudi 11 juin inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h.

RN6 - St Denis - Travaux de réfection des ouvrages d'art

Sur la RN6 Boulevard Sud à St Denis, travaux de réfection des joints de chaussée sur les ouvrages d'art avec fermeture de la route entre le giratoire Digue et le giratoire Syromiatnikov de 20h à 5h sens Est/Nord la nuit du vendredi 5 juin. Déviation par les voiries communales.

Suite des travaux la semaine prochaine comme suit :

- dans les deux sens la nuit du lundi 8 juin;- dans le sens Nord/Est la nuit du mardi 9 juin;

- dans le sens Est/Nord les nuits du mercredi 10 au vendredi 12 juin inclus.

Déviation par les voiries communales.

RD12 - St Leu - Travaux de construction d’un mur de soutènement et parapets

Sur la RD12 Route des Colimaçons à St Leu secteur Bois de Nèfles, travaux de construction d’un mur de soutènement et parapets jusqu'au lundi 17 août. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD3 - St Leu/Route Hubert Delisle - Travaux de tirage de câbles

Sur la RD3 Route Hubert Delisle à St Leu secteur La Chaloupe, travaux de tirage de câbles jusqu'au vendredi 26 juin. Circulation alternée de 8h à 15h.

RD3 - Etang Salé/Route Hubert Delisle - Travaux de pose de poteaux

Sur la RD3 Route Hubert Delisle a l'Etang Salé PR150+900, travaux de pose de poteaux jusqu'au vendredi 12 juin. Circulation alternée de 7h à 16h.

Chantiers à venir :

RN1 - St Paul/St Leu - Travaux de balayage mécanique et de peinture

Sur la RN1 entre le Pont de la Rivière des Galets à St Paul et les Colimaçons à St Leu, travaux de balayage mécanique et de peinture les nuits du lundi 8 au jeudi 11 juin inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN1 - St Leu Portail - Travaux de réparation de glissières

Sur la RN1 à St Leu secteur Portail, travaux de réparation de glissières la nuit du lundi 8 juin. Voie neutralisée de 20h à 5h dans le sens Sud/Nord.

RN1 - Route du Littoral - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 Route du Littoral, travaux de balayage mécanique la nuit du jeudi 11 juin. Circulation sur voies réduites après déplacement de la chaine de blocs de 20h à 5h sens Nord/Ouest.

RN1A - St Paul/Cap Lahoussaye - Travaux de purges de la falaise

Sur la RN1A à St Paul, travaux de purges de la falaise le lundi 8 juin. Route fermée de 8h30 à 16h dans les deux sens entre Ravine du Cimetière et Boucan Canot. Déviation par RN1 Route des Tamarins.

RN2 - St Denis/St André - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 entre St Denis et St André, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 8 au jeudi 11 juin inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN2 - Ste Suzanne/Bel Air - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN2 à Ste Suzanne secteur Bel Air, travaux de renforcement de chaussée la nuit du jeudi 11 juin. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord/Est.

RN2 - Bras Panon - Travaux de réparation de glissières

Sur la RN2 à Bras Panon entre Paniandy et Rivière des Roches, travaux de réparation de glissières la nuit du mercredi 10 juin. Voie de gauche neutralisée de 20h à 5h.

RN2 - St Denis - Travaux de marquage au sol

Sur la RN2 Boulevard Lancastel à St Denis, pour permettre des travaux de marquage au sol entre le carrefour Labourdonnais et la Ravine du Butor, la circulation sera interdite de 20h à 5h dans le sens Nord/Est la nuit du lundi 8 juin et dans le sens Est/Nord la nuit du mardi 9 juin.

Déviation par les voiries communales et la RN6 Boulevard Sud.

RN2 - Ste Suzanne/St André - Travaux de dérasement

Sur la RN2 entre Ste Suzanne et St André, travaux de dérasement les nuits du lundi 8 au vendredi 12 juin inclus. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN3 - St Pierre Mon Caprice - Travaux de réparation de glissières

Sur la RN3 à St Pierre secteur Mon Caprice, travaux de réparation de glissières la nuit du mardi 9 juin. Voie neutralisée de 20h à 5h dans le sens montant.

RD13 - St Leu/Route de Bras Mouton - Travaux de réalisation d'un mur de soutènement

Sur la RD13 Route de Bras Mouton à St Leu PR4+50, travaux de réalisation d'un mur de soutènement du lundi 8 juin au vendredi 4 septembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD18 - Etang Salé/Route de la Ravine Sèche - Travaux de tirage et d'aiguillage de câbles

Sur la RD18 Route de la Ravine Sèche à l'Etang Salé, travaux de tirage et d'aiguillage de câbles du lundi 8 juin au vendredi 28 août. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD27 - Le Tampon/Route de Bras de Pontho - Travaux de nettoyage et d'hydrocurage

Sur la RD27 Route de Bras de Pontho au Tampon, travaux de nettoyage et d'hydrocurage le vendredi 12 juin. Circulation alternée de 8h à 16h.

RD3 - St Benoit/Route Hubert Delisle - Travaux sur ouvrage d'art

Sur la RD3 Route Hubert Delisle à St Benoit au PR38+320, travaux sur ouvrage d'art de la Ravine Sèche du lundi 8 au vendredi 12 juin. Route fermée de 8h à 12h et de 13h à 16h.

RD3 - St Joseph/Route Hubert Delisle - Travaux de tirage de câble

Sur la RD3 Route Hubert Delisle à St Joseph PR229/233, travaux de tirage de câble jusqu'au vendredi 11 septembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD36 - Le Tampon/Route Notre Dame de la Paix - Travaux de tirage et d'aiguillage de câbles

Sur la RD36 Route Notre Dame de la Paix au Tampon, travaux de tirage et d'aiguillage de câbles du lundi 15 juin au vendredi 11 septembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD70 - Le Tampon/Route de Bois Court - Travaux de tirage de câbles optiques

Sur la RD70 Route de Bois Court au Tampon, travaux de tirage de câbles optiques du lundi 15 juin au vendredi 11 septembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

Evénements (hors chantiers) :

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 7 juin de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.