Le Pacte pour la transition est un mouvement citoyen qui propose 32 mesures concrètes pour construire des communes plus écologiques et plus justes. Ces mesures, visant une transition écologique, sociale et démocratique, ont été rédigées par une cinquantaine d'organisations, une large consultation citoyenne et un comité d'expert·es. Nous publions ci-dessous leur communiqué.

Dans de nombreuses communes sur l'ensemble du territoire français, y compris à La Réunion, des habitants se mobilisent pour définir les priorités locales de la transition écologique, et interpellent les candidats aux élections municipales afin de leur proposer de signer le Pacte pour la Transition, en s'engageant sur au moins 10 mesures concrètes.



Le collectif de Saint Paul a contacté l'ensemble des candidats aux élections municipales avant le premier tour. A l'heure actuelle, seule la liste d'Huguette Bello a répondu et a signé le Pacte pour la Transition, en s'engageant sur 20 mesures.



A l'annonce du maintien du second tour, le groupe de St Paul va tenter de prendre contact avec la liste conduite par Alain BENARD, afin de savoir si ses membres sont prêts à s'engager pour la commune en signant le Pacte pour la transition.



Après les élections, le groupe, et les citoyen⋅nes St Paulois, pourront suivre et accompagner les municipalités dans la mise en œuvre des engagements pris, tout au long du mandat.



Pour faire ce suivi au plus près des besoins des citoyens, le groupe de St Paul va également à la rencontre des citoyens St Paulois afin leur faire connaitre le Pacte pour la Transition et de récolter leurs priorités et leurs constats sur le territoire. Il était notamment présent vendredi 29 mai 2020 au Marché de St Paul.

Sur le podium des thématiques les plus citées par les personnes qui ont répondu :

1- La valorisation des déchets

2 -L'accompagnement social

3 - L'alimentation/agriculture



Cet échange avec les habitants se déroule également sur la page Facebook du Collectif.

Tous les Saint-Paulois sont invités à y faire part de leurs préoccupations et des besoins qu'ils constatent sur la commune au sujet des thématiques suivantes : l'environnement, l'agriculture, et l'alimentation, l'accompagnement social, les transports, les déchets, l'énergie, la vie citoyenne et les dépenses publiques.

Et ceux qui souhaitent aller plus loin, peuvent rejoindre le groupe pour participer aux actions.



Pour contacter le groupe de Saint Paul pour le Pacte Transition :

Page Facebook : Collectif Pacte Transition Saint Paul Réunion

Mail : pactetransitionstpaul@gmail.com .



Il existe d'autres groupes locaux sur l'île (St Denis, Ste Marie, St Pierre et Les Avirons). Ces collectifs peuvent être contactés via le site du pacte