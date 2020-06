Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

L'hiver austral est bien installé désormais. Ce dimanche 7 juin 2020, Météo France a d'ailleurs relevés des rafales maximales de 90km/h au Gros Piton Sainte Rose, 78 km/h au Volcan et 75km/h au Piton Maïdo, mais avec 80km/h sur les côtes de l'Ouest et 77km/h à Gillot. Dans la nuit de dimanche à lundi, Météo France prévoie un rafraichissement des températures. "La baisse de températures qui se confirment en particulier dans les hauts ou elles peuvent approcher les 0°c sur la Plaine des chicots par exemple. Le risque de gelée est donc bien présent entre 1500 et 1800m" précise le bulletin quotidien.

