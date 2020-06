Ce dimanche 7 juin 2020, c'est la Fête des mères ! L'occasion de couvrir vos mamans d'attention, et de les remercier pour tous ce qu'elles ont fait pour vous. Nous sommes en 2020 à présent, plus besoin de préciser que ce n'est pas une journée pour offrir un nouvel aspirateur ou une machine à laver, pas vrai ? Un bouquet de fleur, une carte, éventuellement un petit bijou feront très bien l'affaire.

Si la journée est dédiée aux mamans, ce n'est pas non plus une excuse pour ne pas les remercier le reste de l'année. La plus belle façon de les honorer serait peut-être de ne pas oublier de les chouchouter le reste du temps !

L'équipe d'Imaz Press souhaite une très belle Fête des mères à toutes les mamans de La Réunion - mais aussi beaucoup de courage à ceux qui ne peuvent plus le souhaiter, et à celles qui rêvent d'être mère mais ne le peuvent pas.

