BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi matin 8 juin 2020 :



- Retour sur les bancs de l'école pour une partie des enfants réunionnais

- États-Unis : deux Réunionnaises racontent les protestations contre le racisme

- La bonne barquette d'Imaz ! - Chez Souprayen-Ramaye, peut mieux faire !

- Coronavirus : les décès au plus bas depuis la mi-mars en France

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée sous le vent

Retour sur les bancs de l'école pour une partie des enfants réunionnais

Ce lundi 8 juin 2020 marque le retour sur les bancs de l'école pour la plupart des communes réunionnaises. Si au déconfinement, près de la moitié des villes ont refusés de rouvrir les écoles, à présent, seule la commune de Saint-Philippe persiste. Les enfants de Saint-Pierre, Sainte-Suzanne, Saint-Louis, Le Port, le Tampon, Saint-Paul, Saint-Leu, Saint-André et Bras-Panon pourront eux reprendre les cours, toujours dans le respect du protocole sanitaire. Imaz Press sera en live, suivez-nous.

États-Unis : deux Réunionnaises racontent les protestations contre le racisme

Depuis le décès de George Floyd, le 25 mai dernier, consécutif au genou d'un policier blanc, Derek Chauvin, posé sur nuque pendant près de 9 minutes, les manifestations se multiplient à travers les États-Unis. Au-delà des violences policières, l'incident a soulevé un vaste mouvement de révolte de la communauté noire, et de protestation contre le racisme qui gangrène la société américaine. Deux Réunionnaises vivant aux États-Unis, Chloé Baillif et Méry Marimoutou, livrent à Imaz Press leurs témoignages et ressentis des événements, de l'intérieur

Coronavirus : les décès au plus bas depuis la mi-mars en France

L'épidémie de Covid-19 continue de marquer le pas en France, où a été recensé dimanche le bilan quotidien en hôpital (13 morts) le plus faible depuis la mi-mars, avant l'instauration du confinement inédit de la population pendant deux mois.

La bonne barquette d'Imaz ! - Chez Souprayen-Ramaye, peut mieux faire !

Aujourd'hui Matante Mimose la parti fé in caré La Mare Sainte-Marie... elle avait le choix entre plusieurs restaurants à barquettes. Elle s'est décidée pour Souprayen-Ramaye, attirée par un sauté de porc aux oignons.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée sous le vent

Le vent sera au rendez-vous pour ce lundi 8 juin 2020, Matante Rosina peut le sentir ! Des rafales à 80 km/h pourraient débouler sur l'ouest de l'île. Si la nuit a été froide, les températures devraient remonter tout au long de la journée, même si la fraîcheur de l'hiver austral se fait tout de même ressentir. Globalement, l'île devrait rester au sec pour ce début de semaine. Attention à la mer agitée