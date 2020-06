BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi matin 9 juin 2020 :



- Pas de neige mais le froid est arrivé et va s'installer

- Saint-Denis : genou à terre contre le racisme et en hommage à Georges Floyd

- Kosa ou préfèr : rougay sosis saucisse ou rougay moru ?

- Saint-Leu : les attestations de fermeture des écoles n'ayant pas rouvert sont à télécharger

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le nord sous le soleil, le sud sous les averses

Pas de neige mais le froid est arrivé et va s'installer

Vous l'avez remarqué depuis plusieurs jours déjà, l'hiver austral est bien arrivé à La Réunion. Le front froid était particulièrement notable ce week-end, avec des températures en-deçà des moyennes de saison. La confirmation d'un hiver commençant beaucoup plus tôt cette année. Si les températures devraient rester basses, au moins durant tout le mois de juin, les météorologistes ne prévoient pas encore de neige à La Réunion.

Saint-Denis : genou à terre contre le racisme et en hommage à Georges Floyd

Ce mardi 9 juin 2020 ont lieu les obsèques de Georges Floyd, cet Afro-Américain de 46 ans tué le 25 mai à Minneapolis (Etats-Unis) par un policier blanc qui a appuyé son genou sur sa gorge pendant près de 9 minutes. Ce meurtre a soulevé une immense vague de colère et d'indignation contre le racisme en Amérique et dans plusieurs pays du monde. Ce légitime mouvement de protestation touche aussi La Réunion. A l'appel de la Ligue des Droits de l'Homme, une cérémonie d'hommage à George Floyd "genou à terre" aura lieu ce mardi à partir de 18 heures sur sur le Parvis des Droits de l'Homme et de la Laïcité à Champ Fleuri, Saint-Denis. Les Réunionnaises et les Réunionnais" sont appelés à y participer en masse"

Kosa ou préfèr : rougay sosis saucisse ou rougay moru ?

Avez-vous entendu parler du nouveau jeu made in Réunion ? In gayar nafèr i obliz aou a ou fé bann shoi inposib si lo tèm La Rényon. Dans cette nouvelle application à télécharger l'utilisateur doit faire des choix improbables face à des questions sur le thème de La Réunion. Une cinquantaine de question sont proposés. Le joueur pourra consulter les avis des autres utilisateurs et commenter leur choix face à une question fondamentale du genre : kosa ou préfèr : rougay sosis saucisse ou rougay moru ?

Saint-Leu : les attestations de fermeture des écoles n'ayant pas rouvert sont à télécharger

Cinq écoles de Saint-Leu ont ouvert leurs portes ce lundi 8 juin 2020. Les autres établissements sont actuellement fermées. Les familles souhaitant recevoir une attestation pour leur employeur afin de justifier du maintien de la fermeture des écoles peuvent la télécharger sur la site de la ville et ses réseaux sociaux. A noter que tous les établissement scolaires ouvriront le lundi 15 juin à l'exception de l'école Estella Clain qui rouvrira le lundi 22 juin

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le nord sous le soleil, le sud sous les averses

Matante Rosina sent ses genoux tirailler, ne serait-ce pas un présage que la pluie pourrait s'abattre sur le sud ce mardi 9 juin 2020 ? En tout cas, le nord reste semble-t-il à l'abri des averses. Le vent continuera de souffler, avec des rafales à 50 km/h prévues dans le sud. Restez couverts.