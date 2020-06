Vous l'avez remarqué depuis plusieurs jours déjà, l'hiver austral est bien arrivé à La Réunion. Le front froid était particulièrement notable ce week-end, avec des températures en-deçà des moyennes de saison. La confirmation d'un hiver commençant beaucoup plus tôt cette année. Si les températures devraient rester basses, au moins durant tout le mois de juin, les météorologistes ne prévoient pas encore de neige à La Réunion. (Photo rb/www.ipreunion.com)

De la pluie dans le Sud, des nuages sur les hauts de l’île et surtout des températures bien basses pour l’ensemble de La Réunion… S’il restait encore quelques doutes, ce week-end du 6 et 7 juin 2020 a fini de les balayer : l’hiver austral est là.

Le front froid passé sur l’île ces derniers jours est le résultat d’une bande de nuages ayant entraîné, ainsi qu’un anticyclone avec des vents forts. La houle était aussi visible sur le littoral.

En effet, la force des vents agit aussi sur les températures ressenties. Météo France a d'ailleurs relevé des rafales maximales de 90km/h au Gros Piton Sainte Rose, 78 km/h au Volcan et 75km/h au Piton Maïdo. Les bas de l’île n’ont pas été épargnés non plus avec des vents à 80km/h sur les côtes de l'Ouest et 77km/h à Gillot.

"On a eu des anticyclones, qui étaient un peu plus puissants et qui ont ramené de l’air froid beaucoup plus tôt que prévu. La température de l’océan est également plus basse que l’année dernière", explique Jacques Ecormier, chef prévisionnsite de Météo France Réunion. "Il est encore un peu trop tôt pour dire s’il y aura une intensification de ce froid, mais le vent devrait rester fort pendant les 15 prochains jours."

- Un hiver précoce, mais pas historique -

Cette année, les premières sensations de fraîcheur remontent au mois de mai. Une arrivée on ne peut plus précoce, qui ne laisse toutefois pas présager de températures historiquement basses. Le changement climatique n'est donc pas à blâmer.

"Ca n’a, pour le moment, rien d’exceptionnel. Le froid est arrivé un peu plus tôt que d’habitude. Normalement c’est le 1er juin, là c’était plutôt 15 jours avant. Il y a des variations perpétuelles, d’une année sur l’autre. Il ne faut pas mettre tout ça sur le dos du changement climatique", atténue Jacques Ecormier.

S'il ne revet pas de caractère historique, le froid est en tout cas parti pour rester sur l'île. Il faudra, cette semaine encore, s’attendre à un temps venteux. Il y aura un petit peu moins de vent mardi et mercredi, mais il se renforcera de nouveau jeudi.

"Il reprendra de la vigueur avec des rafales de nouveau de 80 à 90 km/h sur la région de Saint-Pierre, par exemple. Concernant la houle, on a des houles d'alizées plutôt modérées, qui viennent de l’Est et sont fortement liées aux vents."

- Du froid sans neige -

Au niveau des températures, une nouvelle baisse n'est pas attendue. Il faudra tout de même penser à se couvrir, puisqu'un réchauffement n'est pas non plus au programme. "On devrait rester tout le mois de juin avec des températures proches, voire inférieures aux moyennes. On aura au mieux, un hiver normal", prévient Jacques Ecormier.

Se pose alors la question d'éventuels flocons de neige sur La Réunion. Un phénomène rare, mais auquel l'île n'est pas étrangère. Météo France Réunion n'en prévoit pas pour l'instant, mais on pourra observer des gelées blanches, dès cette semaine.

"Pour qu’il y ait des gelées blanches, il faut qu’il y ait de l’humidité, pas de vent et des températures basses. Actuellement, il y a toujours du vent en altitude, mais ça va baisser à partir de mardi. Jusqu’en fin de semaine, on devrait avoir de la gelée blanche aux alentours de 1.100 mètres d’altitude", indique Jacques Ecormier.

N'oubliez donc pas vos gants et doudounes si l'envie vous prend de crapahuter dans les hauteurs de l'île.

