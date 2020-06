Genou à terre contre le racisme et les injustices

Ce mardi 9 juin, ont lieu les obsèques de George Floyd qui sera inhumé à Houston, au Texas. Partout dans le monde, des femmes et des hommes de toutes origines, attachés aux droits humains, s’apprêtent à cette occasion à manifester leur émotion et leur détermination solidaire pour continuer à lutter contre le racisme sous toutes ses formes.

Ce père de famille de 46 ans, est mort suite à une interpellation violente d'un policier blanc aux Etats-Unis. Filmée par une passante, une vidéo de l'arrestation montre cet agent plaquer au sol George Floyd en gardant pendant de longues minutes son genou sur son cou. Ce dernier a répété plusieurs fois : "je ne peux pas respirer." George Floyd est mort "par homicide" après avoir fait un "arrêt cardiaque et pulmonaire" a estimé ce lundi 1er juin le médecin légiste officiel en charge de son autopsie.

Derek Chauvin, le policier auteur du meurtre, avait été laissé en liberté dans un premier temps avant d'être incaréré. Il est passé devant in tribunal ce lundi. La caution pour sa libération a été fixée à un million de dollars. Les trois autres policiers qui l'accompagnaient au moment des faits ont été inculpés de complicité et placés eux aussi en d"tention plusieurs jours après les fait. Les quatre hommes ont été licenciés de la police de Minneapolis.

"La mort dramatique de Monsieur George Floyd, cet Afro-Américain tué par des policiers à Minneapolis, aux Etats-Unis d’Amérique, est insupportable et symbolique. Elle suscite une légitime émotion dans nombre de pays tant elle réveille des ressentiments profonds d’injustice et d’impunité face à des actes racistes et à des pratiques violentes ou discriminatoires, notamment lorsqu’elles proviennent des rangs d’institutions chargées de les prévenir" souligne la Ligue des Droits de l'Homme (LDH).

La LDH demande aux Réunionnaises et aux Réunionnais de mettre un genou à terre pour rendre hommage à ce père de famille tué par un policier et pour dire leur refus du racisme.

Ce n'est pas la première fois que La Réunion manifeste son refus du racisme et des injustices depuis le meurtre de Geoge Floyd. Le 25 mai dernier, Un rassemblement et une marche silencieuses avaient eu lieu le mardi 2 juin en soirée, à Saint-Denis. Plus de 200 personnes avaient ensuite mis genou en terresur le Barachois.

Ce geste symbolique du genou au sol a été initié par Colin Kaepernick, l'ancienne star du foot américain évoluant alors aux San Francisco 49ers, et qui protestait ainsi contre les violences policières faites aux Noirs.

Ce genou à terre est devenu depuis la mort de George Floyd le 25 mai un geste emblématique de contestation de l'injustice raciale, mais aussi de solidarité, exprimées lors des très nombreuses manifestations réunsissant des centaines de milliers de personnes aux États-Unis et dans le monde ces dix derniers jours.

Ainsi, se joignant aux manifestants, des policiers se sont aussi mis à genoux lors de rassemblements. Dans le sport, des joueurs de foot en ont fait de même juste avant des matches du championnat d'Allemagne, tout comme l'équipe de Liverpool pour une photo symbolique diffusée sur les réseaux sociaux.

En France, le président Emmanuel Macron, qui ne s'est jusqu'ici pas exprimé sur la mort de George Floyd aux Etats-Unis, à l'origine de ce mouvement de protestation mondial, avait demandé au gouvernement "d'accélérer" dans ce dossier des violences perpétrées par les forces de l'ordre

"8 minutes 46 secondes. C'est la durée pendant laquelle, George Floyd est resté à terre, le genou d'un policier contre son cou. C'est la durée de l'agonie, de la honte, de la haine. C'est le temps qu'il a fallu pour asphyxier l'honneur", a déclaré le ministre de l'Intérieur lors d'une conférence de presse tenue ce lundi. Depuis, "partout, des femmes et des hommes, souvent jeunes, se sont rassemblés pour pousser un puissant cri contre le racisme, contre la haine, contre les discriminations", a- ajouté Christophe Castaner

Il a aussi annoncé l'abandon de la méthode d'interpellation policière controversée de la "prise par le cou, dite de l'étranglement". "Elle ne sera plus enseignée dans les écoles de police et de gendarmerie. C'est une méthode qui comportait des dangers", a ajouté le ministre. "Par ailleurs, si un policier ou un gendarme doit maintenir quelqu'un au sol lors de son interpellation, il sera désormais interdit de s'appuyer sur sa nuque ou son cou", a-t-il dit.

Une mission avait été créée à la suite de la mort de Cédric Chouviat en janvier lors de son interpellation à Paris. "La police française n'est pas la police américaine", a dit Christophe Castaner "mais des questions légitime se posaient".

Il a aussi annoncé une réforme "en profondeur des inspections du ministère de l'Intérieur" - l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), son homologue de la gendarmerie (IGGN) et l'inspection générale de l'administration (IGA) - pour "plus d'indépendance". Cette réforme "devra permettre plus de cohérence, plus de collégialité entre ses inspections et surtout plus d'indépendance dans leur action vis-à-vis des services", selon le ministre.

Depuis le début du mouvement des "gilets jaunes" en novembre 2018 et son cortège de manifestants blessés, les violences policières sont une épine dans le pied du gouvernement qui refuse systématiquement d'utiliser ce terme. Et la mort de George Floyd aux Etats-Unis a remis cette question brûlante au coeur du débat en France.

Saisi par Christophe Castaner, le parquet de Paris a ouvert vendredi une enquête sur des messages racistes publiés sur Facebook et attribués aux forces de l'ordre. L'IGPN a annoncé lundi avoir été chargée en 2019 d'un nombre inédit d'enquêtes judiciaires (1.460, +23,7% par rapport à 2018) et dont plus de la moitié portent sur des "violences volontaires" de la part des forces de l'ordre. Ce dernier chiffre a bondi de 41% par rapport à 2018.

Plusieurs manifestations dénonçant des "violences policières" et le "racisme" se sont déroulées depuis le déconfinement, celles de samedi rassemblant 23.000 participants en France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. "Aucun raciste ne peut porter dignement l'uniforme de policier ou de gendarme (...) Aussi, j'ai demandé à ce qu'une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'actes ou de propos racistes", a déclaré Christophe Castaner.

• A La Réunion l'hommage à George Floyd a lieu ce mardi à partir de 18 heures sur le Parvis des Droits de l’Homme et de la Laïcité à Champ Fleuri, Saint-Denis.