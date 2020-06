Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Depuis ce samedi 6 juin 2020 l'hiver et le froid avec lui sont arrivés en force à La Réunion. Dans les hauts les températures les plus fraîches s'approchent souvent du zéro degré et sur le littoral elle ne dépassent guère les 18 degrés au petit matin. Le mercure devrait encore descendre et lèr fré prendre durablement ses quartiers dans l'île. Des gelées ont d'ailleurs déjà été vues sur les sommets. Les températures sont tellement basses que certains se prennent à espérer que la neige s'invite. Farfelu ? Pas du tout, des flocons blancs se sont déjà abattus sur les hauts de La Réunion à trois reprises au cours de la décennies 2000 -2010. Météo France ayant clairement indiqué à Imaz Press qu'aucune chute de neige n'était prévue pour le moment, nous vous proposons de (re)découvrir les images exceptionnelles réalisées il y a plus de 10 ans. Histoire de frisonner un peu plus (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

