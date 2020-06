Avez-vous entendu parler du nouveau jeu made in Réunion ? In gayar nafèr i obliz aou a ou fé bann shoi inposib si lo tèm La Rényon. Dans cette nouvelle application à télécharger l'utilisateur doit faire des choix improbables face à des questions sur le thème de La Réunion. Une cinquantaine de question sont proposés. Le joueur pourra consulter les avis des autres utilisateurs et commenter leur choix face à une question fondamentale du genre : kosa ou préfèr : rougay sosis saucisse ou rougay moru ?

"À la base, concevoir une application prends plus ou moins de temps. Pour ce projet il ne m’a pas fallu des années de dur labeur, des mois d’heures supplémentaires et une équipe de cent personnes pour donner naissance à un truc jouable, néanmoins il a fallu que je réunisse certaines conditions pour donner naissance à une œuvre qui puisse satisfaire les joueurs" explique Gérôme Hoarau, développeur du jeu Kosa ou prefere.

- Construction à l’aveugle -

"Bâtir un jeu vidéo revient à construire une maison les yeux bandés, on a une base et on apporte des modifications en temps réel", avance Gérôme Hoarau. Avant tout développement, il faut un pitch. Là encore il y’a un véritable fossé entre les idées et l'exécution du projet.

La phase des prototypes ne doit pas être sous-estimée : elle permet l'émergence d’idées, qui guident le développeur lors de la création d’une application. "Je suis toujours à la recherche de nouvelle idée d'application qui n'existe pas sur notre île et qui serait fort intéressant de proposer. Pour cette application, je me suis inspiré de celle qui existe déjà ailleurs dans le monde, et j'en ai fait une version créole, tout en apportant ma touche au design et à l'ergonomie de cette application, dans le but de proposer toujours un haut niveau de qualité", confie Gérôme Hoarau à Imaz Press.

Le développeur est créatif mais l'expérimentation peut parfois conduire dans une mauvaise direction. "L’interface du jeu est simple, je n’ai pas eu de véritables problèmes pour coder, c’est surtout la rédaction des questions qui m’a pris le plus de temps. Je voulais vraiment développer un jeu 100% créole, mais il est vite facile de s'écarter de notre idée de base lorsqu’on recherche des idées" ajoute-t-il

Gérôme Hoarau a déjà développé plusieurs applications sur le thème de La Réunion, tel que Radios Réunion 974, ou quizithemes réunion. Kosa ou prefere est un projet de longue date. " Avrai dire il y a déjà quelques années que ce projet me trotte dans la tête mais par faute de temps je n'avais pas eu l’occasion de la développer. Avec le confinement j'ai eu le temps de travailler réellement sur ce projet. Au final, il m’aura fallu environ 7 jours de développement" précise le développeur.

- De la théorie à la pratique -

Le principe du jeu est simple. Vous avez deux choix tous aussi pertinents l'un que l'autre, mais il ne faut en retenir qu'un. Par exemple il est demandé : kosa ou préfèr : pran in tizan kan ou gange la grip ou sinonsa alé voir doktèr pou gagne in boite eferalgan ? Les questions sont variées mais ont toutes un point commun : elles sont 100% péi . Certains choix sont difficiles, d'autres plus évidents.

Dès que le joueur a répondu, il peut voir les réponses des autres utilisateurs et d'échanger avec eux. Le jeu est accessible à partir de 4 ans. "Le public cible est très varié, il peut être joué en famille, entre amis ou seul, je pense très sincèrement que ce jeu peut toucher tous les réunionnais, car ici les questions proposées sont sur des thèmes de notre culture et de nos traditions" ermine Gérôme Hoarau.

L'application est téléchargeable gratuitement sur Google Play et sur l'App Store

