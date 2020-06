Ce lundi 8 et mardi 9 juin 2020, les gendarmes de La Réunion ont réalisé plusieurs opérations de sécurité routière sur le département, qui ont permis de relever de nombreuses infractions, dont l'excès de vitesse de 67 km/h d'un automobiliste positif au cannabis. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Lundi 8 juin, de 9 à 11 heures, les motocyclistes des brigades motorisées de Saint-Paul et La Rivière Saint-Louis ont mené une opération de contrôle de la vitesse sur la RN 1 commune de Saint-Leu en direction de Saint-Pierre. Un automobiliste a été contrôlé à 177 km/h au lieu des 110 autorisés. Le dépistage des produits stupéfiants a révélé qu'il avait consommé du cannabis. Le permis de conduire lui a été retiré sur le champ et sa voiture placée en fourrière. Durant ce service, les gendarmes ont constaté quatre autres dépassements de la vitesse dont un cumulé avec un défaut d'assurance.

Poursuivant la lutte contre l'insécurité routière, les motards de Saint-Benoît ont assuré un contrôle à l'intersection de la RN 2 et du RD 54, à Bras Canot, commune éponyme de 15 à 18 heures le même jour. Le bilan est édifiant puisque 10 inobservations de l'arrêt au feu rouge ont été matérialisés par des procès-verbaux, comportements dangereux sanctionnés par une amende de 90 € et la perte de 4 points sur le permis. Au cours de ce service, 1 conduite après avoir consommé des produits stupéfiants entrainant la rétention administrative immédiate du permis de conduire, 2 usages de téléphones, 1 non port de casque par un cyclomotoriste et 2 défauts d'assurance ont par ailleurs été relevés.

Ce mardi 9 juin, de 9 à 11 heures, à l'intersection de la RN 102 et RD 45 à La Rivière des Pluies, commune de Sainte-Marie, les même motocyclistes de la Bmo de Saint-Benoît, renforcés par leurs camarades de la brigade de Sainte-Marie, ont mis en place un contrôle ayant pour cible les infractions génératrices d'accidents. 10 inobservations de l'arrêt au feu rouge, 18 usages de téléphones/distracteurs, 4 non ports de casque de protection/ceinture ont été constatés.

La gendarmerie de La Réunion rappelle que les conduites addictives, les refus de priorités et le non respect des vitesses sont à l’origine des accidents dans le département.