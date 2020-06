BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 10 juin 2020



- Les hôtels reprennent vie... mais sans touristes

- Métisse Rivière remporte un concours national avec sa vidéo sur l'environnement

- Sondage : crandes surfaces ou commerces de proximité, que préférez-vous ?

- Saint-Paul : Rouv' Zot Ker organise un repas pour les plus démunis

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent et du froid

Les hôtels reprennent vie... mais sans touristes

Comment rouvrir son hôtel ou préparer la haute saison sans visibilité sur l'arrivée des touristes à La Réunion ? C'est le défi de beaucoup de gérant.e.s en ce moment. Si certains ont rouvert dès le début du déconfinement, mais sans restaurant, d'autres attendent le début du mois de juillet pour terminer les préparatifs nécessaires au protocole sanitaire. Les grandes vacances s'annoncent de toute façon beaucoup moins rentables qu'à l'accoutumée, les hôtels comptent donc sur le dernier trimestre.

La Réunionnaise Métisse Rivière remporte un concours national avec sa vidéo sur l'environnement

Métisse Rivière, une jeune Réunionnaise en classe de CE1, à l'école Henri Lapierre de La Possession, a remporté avec brio le concours Watty 2020. Aux prises avec des écoliers de Métropole et d'Outre-mer, sa vidéo artistique répondant à la question "quel super héros êtes-vous pour sauver la planète ?" a remporté les faveurs du jury. Une fierté pour sa famille, son école et La Possession.

Sondage : crandes surfaces ou commerces de proximité, que préférez-vous ?

Durant la période de confinement une importante augmentation d'achats dans les grandes surfaces a été notée. Une peur de manquer qui s'est transformé pour certains en psychose, au point de se ruer dans les supermarchés. Les autorités réunionnaises avaient beau rassurer, certains rayons ont été dévalisés, laissant pour compte les petits producteurs. Des élans de solidarité ont tout de même vu le jour, afin d'aider les commerçants à écouler leurs stocks. Panier fraîcheurs, fruits et légumes en vrac, et plateaux repas le confinement a pointé du doigt une nouvelle manière de consommer, plus local, et préférable pour la santé. L'heure est maintenant au déconfinement, alors grandes surfaces ou commerces de proximité, que préférez-vous ?

Saint-Paul : Rouv' Zot Ker organise un repas pour les plus démunis

Alors que la France vit au rythme du déconfinement, certaines personnes se retrouvent plus sévèrement touchées par cette mesure : les sans-abris, les familles précaires, ... Face à cette situation d'urgence, les bénévoles de l'association Rouv' Zot Ker ont créé un mouvement solidaire, pour offrir des vivres aux personnes dans le besoin. Le collectif relance ses opérations, stoppées depuis mars. Un premier événement qui se déroulera le dimanche 14 juin dans le jardin de l'église à Saint-Paul

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du vent et du froid

Matante Rosina va rester chez elle bien au chaud ce mercredi 10 juin 2020. Notre gramoune a vu qu'il fera froid dans toute l'île et qu'il y aura du vent. Ses rhumatismes lui disent qu'il fera 3 petits degrés au volcan et à peine 18 degré en bord de mer. Un endroit dont elle ne s'approchera pas puisqu'elle prévoit une mer encore agitée. Tout cela est vrai chez-vous ?