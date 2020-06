Deux personnes soupçonnées d'avoir organisé un trafic de produits dopants dans le milieu du culturisme à La Réunion vont être présentées, ce jeudi matin 11 juin 2020, à la juge d'instruction. Le trafic a été démantelé mardi, dans le sud de l'île. Nous publions le communiqué de Caroline Calbo, la procureure de Saint-Pierre. (Photo rb/www.ipreunion.com)

En application de l'article 11 du code de procédure pénale, et suite aux informations déjà diffusées dans les médias, il a été décidé de rendre publics les éléments suivants de l'enquête en cours :

Suite à une dénonciation et un signalement de la direction de la jeunesse et des sports (SIRAD), une enquête était ouverte pour importation et trafic de produits dopants dans le milieu culturiste entre St Pierre et le Tampon. Une juge d'instruction était ensuite saisie par le parquet de St Pierre pour les principaux délits suivants :

– importation et trafic de substances psychotropes et de produits dopants à destination du milieu sportif, faits pour lesquels les peines s'échelonnent jusqu'à 7 ans d'emprisonnement.

La section de recherches de la gendarmerie (SR), co-saisie avec le Groupe interministériel de recherches de la Réunion (GIR), de cette enquête menée sur commission rogatoire, a réalisé une vaste opération d'interpellations et perquisitions le 9 juin 2020.

6 personnes ont été placées en garde à vue. Elles bénéficient à ce stade de la présomption d'innocence. Suite aux auditions, 4 gardes à vue ont été levées ce jour. Les 2 dernières personnes en garde à vue seront présentées demain matin à la juge d'instruction aux fins de mise en examen.