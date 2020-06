Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

Le syndicat CFDT Santé Réunion a déposé un préavis de grève auprès de la préfecture et de l'ARS. La grève débutera lundi 15 juin 2020 à 20 heures et se terminera le mercredi 17 à 8 heures. Tous les hôpitaux de l'île sont concernés, avec une concentration de la mobilisation attendue aux CHU du nord et du sud. Le syndicat réclame un "Ségur de la santé Outre-mer", avec un abandon de la fermeture des lits, le recrutement de personnels supplémentaires, une revalorisation salariale, une augmentation du coefficient géographique et une augmentation des crédits pour "favoriser la décentralisation en matière de gestion de crise sanitaire de type Covid-19". (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

