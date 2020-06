Métisse Rivière, une jeune Réunionnaise en classe de CE1, à l'école Henri Lapierre de La Possession, a remporté avec brio le concours Watty 2020. Aux prises avec des écoliers de Métropole et d'Outre-mer, sa vidéo artistique répondant à la question "quel super héros êtes-vous pour sauver la planète ?" a remporté les faveurs du jury. Une fierté pour sa famille, son école et La Possession. (Photo DR)

Du haut de ses 8 ans, Métisse Rivière vient de faire honneur à sa commune, La Possession, à son école Henri Lapierre, et même à La Réunion toute entière. Elle a remporté le 1er prix national du concours Watty 2020.

Le programme Watty à l'école vise à sensibiliser les enfants aux gestes éco-citoyen à l’école en les rendant acteurs de la maîtrise d'énergie à la fois dans leur établissement scolaire et au sein de leur foyer. Le programme, qui se déroule sur une année scolaire, organisait un concours sur le thème suivant : quel super héros êtes-vous pour sauver la planète ?

Chaque participant devait réaliser une œuvre artistique de son choix (texte, dessin, bande dessinée, vidéo, peinture, poésie…) correspondant au thème. Un exercice duquel Métisse, ou plutôt Super Tierra, est sortie grande gagnante. Voyez plutôt.

Avec l’aide de ses parents Jessica et Vincent, et aussi de sa petite sœur Mélodie, Métisse a profité de la période de confinement pour réaliser une vidéo de sensibilisation sur les gestes à faire au quotidien pour sauver la planète.

"On a imaginé qu’on pouvait faire plusieurs parties comme on a un grand jardin", explique la lauréate. "Avec un super héros qui sauve la planète, parce que les gens polluent. On a passé un bon en famille, et on a montré la beauté de l’île de La Réunion. Je suis très, très, très heureuse d’avoir gagné le concours."

La jeune Possessionnaise a d’abord remporté l’étape régionale, en recueillant le plus de votes, puis a remporté les faveurs du jury parmi toutes les projets sélectionnés.

Un succès auquel toute la famille Rivière tient à associer Jocelyn Payet, le directeur de l'école, Pascale Lebreton, la mâitresse de Métisse, ainsi que tous ceux qui ont porté Super Tierra à la victoire.

