Durant la période de confinement une importante augmentation d'achats dans les grandes surfaces a été notée. Une peur de manquer qui s'est transformé pour certains en psychose, au point de se ruer dans les supermarchés. Les autorités réunionnaises avaient beau rassurer, certains rayons ont été dévalisés, laissant pour compte les petits producteurs. Des élans de solidarité ont tout de même vu le jour, afin d'aider les commerçants à écouler leurs stocks. Panier fraîcheurs, fruits et légumes en vrac, et plateaux repas le confinement a pointé du doigt une nouvelle manière de consommer, plus local, et préférable pour la santé. L'heure est maintenant au déconfinement, alors grandes surfaces ou commerces de proximité, que préférez-vous ? (Photo rb/www.ipreunion.com)

