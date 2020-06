BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce



- Une demi NRL et un gâchis entier : la partie viaduc livrée fin 2021, la partie digue le sera (peut-être) un jour

- Koz ek le secrétaire général de la CGTR BTP - Nout linvité Jacky Balmine i répon azot

- Polémique autour du livre "Zoreil Chapé"

- Lutte contre la dengue : opération démoustication à Saint-Paul

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Attention aux rafales de vent

Une demi NRL et un gâchis entier : la partie viaduc livrée fin 2021, la partie digue le sera (peut-être) un jour

Dominique Fournel, vice-président du conseil régional, a annoncé ce mardi 9 juin 2020 en séance plénière qu'un raccordement entre le viaduc de la NRL et la Grande Chaloupe en 2021 était une solution envisagée par l'exécutif, confirmant ainsi une information révélée par Imaz Press Réunion depuis... août 2017. 3 ans pour Didier Robert et consorts pour se rendre compte de l'impossibilité de faire une route digue, et de se résoudre à une demi NRL, au prix d'un gâchis qui, lui, reste entier

Koz ek le secrétaire général de la CGTR BTP - Nout linvité Jacky Balmine i répon azot

Pour ce 6ème entretien du nouveau format d'interview d'Imaz Press, la rédaction reçoit Jacky Balmine, secrétaire général de la CGTR BTP. Comme à chaque fois, cette interview en direct durera 45 minutes environ. Après un premier temps de questions-réponses entre notre interlocuteur et notre journaliste d'une dizaine de minutes, ce sera à votre tour de poser toutes vos questions. Elles seront relayées par nos journalistes et Jacky Balmine répondra en direct. A vos questions et à vos commentaires

Polémique autour du livre "Zoreil Chapé"

Une pétition en ligne réclame le retrait de toute les librairies réunionnaises de l'ouvrage "Zoreil Chapé : L'enfer c'est les filles", de Matthieu Chalange. Le livre publié aux Editions Poisson Rouge.oi en 2019 présente des passages jugés sexistes, racistes et misogynes par Mathilde Lebon, à l'origine de la pétition. 48 heures après son lancement, la pétition compte déjà plus de 2.500 signatures

Lutte contre la dengue : opération démoustication à Saint-Paul

Une nouvelle opération de démoustication va être effectuée à Saint-Paul. Les agents réaliseront les traitements les nuits du mercredi 10 au jeudi 11 juin 2020 et du dimanche 14 au lundi 15 juin 2020, entre minuit et cinq heures du matin.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Attention aux rafales de vent

Matante Rosina va faire un double noeud au ruban de sa capeline. Elle a vu dans le fond de sa tasse de café que ce jeudi 11 juin 2020 le vent soufflera en rafales approchant les 80 - 90 km/h sur les régions sud-ouest et nord-est. La matinée devrait être ensoleillée et les nuages devraient s'inviter dans l'après-midi. Et comment se passent les choses au-dessus de vos têtes ?