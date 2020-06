La commune de Saint-André annonce, ce jeudi 11 juin 2020, que le marché forain du vendredi 12 juin sera restreint. Seuls 60 producteurs, au lieu de 120 habituellement, pourront y participer, en raison de travaux démarrant à proximité. L'horaire d'ouverture est par ailleurs avancée à 6 heures du matin. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo DR)

Le nombre d'emplacements disponibles au marché forain de ce vendredi 12 Juin est fixé à 60 forains. En raison du démarrage des travaux engagés au niveau du Pôle d'échange (gare routière) à proximité immédiate du site, et compte tenu des mesures indiquées dans le guide méthodologique de la Préfecture actuellement en vigueur, le marché forain ne pourra pas encore fonctionner avec sa capacité maximale habituelle de 120 places.

Rappelons que depuis le début de la crise sanitaire, les emplacements disponibles lors des marchés restreints, sont attribués en toute transparence, suivant un système tournant aux forains de Saint-André en priorité.

C'était le cas :

- pendant la période de confinement avec 20 forains au total dont 17 de Saint-André et 3 de Salazie ;

- à la première semaine de déconfinement avec puis 41 forains dont 38 de Saint-André et 5 de Salazie ;

- depuis le semaine dernière avec 58 forains au total dont 48 de Saint-André, 5 de Salazie et 5 des autres communes.

Le système tournant a permis à la cinquantaine de producteurs de notre ville d'avoir participé au moins une fois au marché forain, pendant la période de restriction. Rappelons que les bazardiers des autres communes, représentent 60% des 120 forains du marché forain de Saint-André en période normale.

Depuis vendredi dernier, le marché est de nouveau ouvert aux forains proposant des produits non-alimentaires. En plus des fruits et légumes, des stands de produits transformés ou d'habillement y sont aussi disponibles. A noter enfin que l'ouverture du marché est avancée à 6 heures du matin ce vendredi 12 Juin.