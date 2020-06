Publié il y a 14 minutes / Actualisé le Mardi 09 Juin à 16H04

Matante Rosina va faire un double noeud au ruban de sa capeline. Elle a vu dans le fond de sa tasse de café que ce jeudi 11 juin 2020 le vent soufflera en rafales approchant les 80 - 90 km/h sur les régions sud-ouest et nord-est. La matinée devrait être ensoleillée et les nuages devraient s'inviter dans l'après-midi. Et comment se passent les choses au-dessus de vos têtes ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

