Publié il y a 3 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Dans un communiqué partagé ce jeudi 11 juin 2020, la ville de Saint-Leu annonce que la carrière de Bois-Blanc a été intégrée au schéma régional d'aménagement par arrêté préfectoral. "La Ville de Saint-Leu reste fortement opposée à ce projet de carrière d'exploitation de roches massives à la Ravine du Trou, un espace naturel et préservé (...) Comme à chaque fois, nous userons de tout l'arsenal légal pour préserver les intérêts de Saint-Leu et des Saint-Leusiens" a précisé la commune dans son communiqué. Ce nouveau document d'exploitation des carrières de Bois Blanc et des Lataniers avaient été présenté après l'annulation du schéma départemental des carrières de 2014 en juillet 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

