Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Dominique Fournel, vice-président du conseil régional, a annoncé ce mardi 9 juin 2020 en séance plénière qu'un raccordement entre le viaduc de la NRL et la Grande Chaloupe en 2021 était une solution envisagée par l'exécutif, confirmant ainsi une information révélée par Imaz Press Réunion depuis... août 2017. 3 ans pour Didier Robert et consorts pour se rendre compte de l'impossibilité de faire une route digue, et de se résoudre à une demi NRL, au prix d'un gâchis qui, lui, reste entier (Photo rb/www.ipreunion.com)

