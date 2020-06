Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 3 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 12 juin 2020



- Soignants en colère : "boush pa nout zyé ek in méday"

- Face à la colère des policiers, Castaner à la peine, dans un contexte de manifestations contre les violences policières et le racisme

- Covid-19 : deux enfants se rendent en classe malgré la mesure d'isolement strict

- TCO : on collecte les emballages de produits phytosanitaire

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent faiblit mais souffle encore

BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 12 juin 2020



- Soignants en colère : "boush pa nout zyé ek in méday"

- Face à la colère des policiers, Castaner à la peine, dans un contexte de manifestations contre les violences policières et le racisme

- Covid-19 : deux enfants se rendent en classe malgré la mesure d'isolement strict

- TCO : on collecte les emballages de produits phytosanitaire

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent faiblit mais souffle encore