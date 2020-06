Pour protester contre la décision du ministre de l'Intérieur d'interdire la technique d'interpellation de "l'étranglement", les policiers du syndicat Unité SGP Police ont décidé de déposer symboliquement leurs menottes à terre. Ils se sont donnés rendez-vous à 10 heures ce vendredi au commissariat de Malartic à Saint-Denis. Les membres des forces de l'ordre ont déposé leurs menottes, et ont aussi porté des cibles pour souligner le fait d'être aujourd'hui "des cibles jetées en pâture". Un policier a aussi enfilé ses propres menottes. Les manifestants demandent par ailleurs le "retour de la présomption d'innocence", après les annonces de Christophe Castaner concernant les accusations de racisme au sein de la police. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Notre journaliste est sur place, suivez son live :

"Nous n'avons plus les moyens d'interpeller en toute sécurité, il faut que la clé de cou soit réintégrée, tant qu'il n'y aura pas de retour en arrière, on maintiendra la pression" martèle Gilles Clain, secrétaire départemental d'Unité SGP Police. Il assure que tout membre des forces de l'ordre raciste ou violent n'a pas sa place au sein de la Police nationale, et qu'il faut arrêter de stigmatiser la profession. "On veut être respecté, et on veut le retour de la présomption d'innocence, comme pour tous les citoyens" réclame-t-il.

Gilles Clain s'insurge des propos tenus par le ministre, qui a déclaré que tout policier serait suspendu en cas de "soupçons avérés de racisme". "Un soupçon avéré, ça ne veut rien dire : soit il y a des soupçons et il faut enquêter, soit c'est avéré et il faut sanctionner" déclare Gilles Clain.

- Défiance vis-à-vis du "premier flic de France" -

L'interdiction de la technique d'étrangelment a été actée par Christophe Castaner ce lundi, suite aux mobilisations contre les violences policières. A Paris, plus de 20.000 personnes se sont réunies pour manifester en soutien à la famille d'Adama Traoré, mort suite à une interpellation en 2016, mais aussi à George Floyd, un Afro-américain tué par un policier blanc aux Etats-Unis.

L'exécutif a donc tenté de calmer les tensions, et le président Emmanuel Macron a demandé à Christophe Castaner d'agir. Ce qui fut fait lundi. Une prise de position que les forces de l'ordre ont perçu ça d'un très mauvais oeil.

"Les flics de France ne considèrent plus Christophe Castaner comme le supposé premier flic de France. Il nous a lâchés lundi, nous a jetés en pâture lundi. A lui de regravir l'Everest de la confiance", a tonné Yves Lefebvre, secrétaire général de Unité SGP Police, qui a appelé ses collègues "à ne plus interpeller, à ne plus intervenir".

Le ministre de l'Intérieur a depuis reçu plusieurs syndicats, mais il semble peiner à calmer la colère de ces derniers.

www.ipreunion.com avec l'AFP / redac@ipreunion.com