Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

La crise sanitaire a révélé des difficultés sociales qui existaient déjà mais qui, associées aux nouvelles règles sanitaires, bouleversent le quotidien des citoyens, en particulier celui des personnes fragiles. Pour les aider à surmonter leurs difficultés, la mairie de Saint-Benoît, via le Collectif associatif de Saint-Anne (CASA), met en place une "Cellule d'écoute, de prévention et d'analyse" animée par des praticiens de l'accompagnement thérapeutique et de l'intervention sociale. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La crise sanitaire a révélé des difficultés sociales qui existaient déjà mais qui, associées aux nouvelles règles sanitaires, bouleversent le quotidien des citoyens, en particulier celui des personnes fragiles. Pour les aider à surmonter leurs difficultés, la mairie de Saint-Benoît, via le Collectif associatif de Saint-Anne (CASA), met en place une "Cellule d'écoute, de prévention et d'analyse" animée par des praticiens de l'accompagnement thérapeutique et de l'intervention sociale. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)