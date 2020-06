La Caf de La Réunion publie, ce samedi 13 juin 2020, le bilan des prestations versées en 2019 sur l'île. Au total, 78% de la population réunionnaise sont couverts pas la structure, soit 662.598 personnes. 2,1 milliards d'euros de prestations ont été versées. Retrouvez le détail de ces données ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

En 2019, la CAF de La Réunion a versé au moins une prestation à 279 956 allocataires, un effectif en hausse de 4,2 % sur un an. Au total, le nombre de personnes couvertes (conjoints et personnes à charge compris) s’élève à 662 598, soit 78 % de la population réunionnaise.

La majeure partie de cette hausse des effectifs est liée à la forte progression des bénéficiaires de la prime d’activité (+27,5 %), avec près de 75 000 allocataires.

- Un tiers des allocataires dépendent totalement des prestations de la Caf -

En 2019, 34 % des allocataires sont 100% dépendants des prestations familiales de la Caf. Cette population n’est pas répartie de manière homogène sur l’ensemble du territoire

Comme on peut l’observer, les Quartiers Prioritaires de La Ville (QPV) concentrent les plus fortes densités d’allocataires dépendants.

- Hausse des bénéficiaires du RSA -

Le seuil des 100 000 bénéficiaires du RSA a été franchi. En 2019, le RSA est versé à 101 217 foyers alloca- taires, ce qui correspond à un taux d’évolution positif de (+2,9%). En ajoutant les ayants droits, cela représente 230 155 personnes couvertes par la prestation, soit environ 27 % de la population de La Réunion.

Cette hausse des bénéficiaires du RSA s’explique, entre autres, par la revalorisation (+1,6 %) du barème du RSA en avril 2019 (les revalorisations ont un impact sur le nombre de bénéficiaires du Rsa, rendant éligibles des allocataires proche du seuil de non versement), ainsi qu’aux variations saisonnières.

Par ailleurs, cette hausse peut aussi s’expliquer par l’ouverture de la téléprocédure de demande de RSA sur le site "Caf.fr ", ce qui a potentiellement eu un effet sur le recours.

- Plus de 117.000 allocataires bénéficient des aides au logement -

Le nombre de bénéficiaires des prestations liées au logement a augmenté de 1 % en un an. A La Réunion, un tiers des habitants vivent dans un logement couvert par les aides au logement (soit 33 %).

Les communes du Port, de Saint-André, de Saint-Benoît et de la Plaine des Palmistes sont celles qui détiennent les proportions de personnes couvertes les plus élevées sur le territoire, avec des taux supérieurs à 42 %. Les proportions de personnes couvertes par une aide au logement les moins élevées se situent principalement dans les communes de l’ouest et du centre de l’île.

Enfin, la Caf de La Réunion a versé 2,1 milliards d’euros, toutes prestations confondues, sur l’année 2019.