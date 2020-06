BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 13 juin 2020



- Municipales à Saint-Denis : remous et grenouillages contre l'alliance Bareigts / Dindar

- Covid-19 : fin des quatorzaines pour les voyageurs, mais tests obligatoires

- Les policiers réunionnais en ont gros contre leur ministère

- Saint-Gilles-les-Hauts : le lieu d'accueil enfants-parents itinérant rouvre ses portes

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le retour de la pluie

Municipales à Saint-Denis : remous et grenouillages contre l'alliance Bareigts / Dindar

Officialisée le 1er juin 2020, l'alliance entre Ericka Bareigts et Nassimah Dindar en vue du second tour des municipales à Saint-Denis, le 28 juin 2020, provoque plusieurs remous et grenouillages avec notamment la prise de distances d'anciens colistiers de la sénatrice ainsi que et le ralliement d'Alain Armand et de Nalini Veloupoulé, adjointe de Gilbert Annette, aux côtés de Didier Robert, parfois guidés par l'implacable logique de recherches... d'intérêts personnels...

Covid-19 : fin des quatorzaines pour les voyageurs, mais tests obligatoires

Le Conseil de défense et de sécurité nationale a adopté de nouvelles dispositions pour les personnes voyageant en Outre-mer. Pour les mois de juillet et d'août, il n'y aura désormais plus de période de quatorzaine obligatoire à observer. Elles seront supprimée "au plus tard au 10 juillet. En revanche, tous les voyageurs devront se soumettre à des tests dans les 72 heures avant leur départ . Nous publions le communiqué des ministères des Outre-mer et des Transports. ci-dessous.

Les policiers réunionnais en ont gros contre leur ministère

Depuis ce lundi 8 juin 2020, la colère monte chez les syndicats de police. En cause : la décision du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, d'interdire la technique d'interpellation de prise par le cou, ainsi que d'instaurer des "sanctions immédiates pour tout soupçon avéré" de racisme. Des annonces qui n'ont pas manqué de faire un tollé, même à La Réunion. Vendredi, les policiers réunionnais ont donc symboliquement déposé leurs menottes à terre. Et ils menacent de ne pas relâcher la pression si le ministre ne revient pas sur ses déclarations.

Saint-Gilles-les-Hauts : le lieu d'accueil enfants-parents itinérant rouvre ses portes

Géré par la SPL Ti Baba, le Lieu d'accueil enfants-parents itinérant (LAEPI) va de nouveau accueillir les familles de Saint-Paul le lundi 15 juin 2020 au Case de Saint-Gilles-les-Hauts dans des conditions de sécurité renforcées. Le protocole sanitaire s'établit avec deux groupes de 10 personnes maximum, parents et enfants inclus (hors accueillantes). Chaque groupe doit venir à une plage horaire différente. Le premier sera accueilli de 9 à 10 heures. Le second de 10h30 à 11h30. Il est recommandé d’appliquer les gestes barrières et de respecter les mesures de distanciation sociale. Le port du masque est également recommandé. "Vous pouvez apporter du gel hydro-alcoolique" précise la commune saint-pauloise.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Le retour de la pluie

Matante Rosina prévoit le retour de la pluie sur une bonne partie de l'île ce samedi 13 juin 2020. Notre gramoune dit aussi que le vent va continuer à souffler et que la mer sera agitée. Et chez-vous que dit le ciel ?