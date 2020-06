Voilà la liste des travaux et chantiers en cours et à venir sur les routes

-Chantiers en cours-

RN7 - Le Port/St Paul - Travaux de réparation de regards d’eaux pluviales

Sur la RN7 entre le Port giratoire des danseuses et St Paul Zac de Cambaie, travaux de réparation de regards d’eaux pluviales la nuit du vendredi 12 juin. Voie de droite neutralisée dans le sens Nord/Sud de 20h à 5h.

RN1 - Le Tampon/St Pierre - Travaux de balayage TPC et BAU

Sur la RN1 entre les échangeurs du Portail et Les Colimaçons à St Leu, travaux de balayage TPC et BAU les nuits jusqu’au jeudi 18 juin. Voie neutralisée en fonction des besoins de 20h à 5h.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'aiguillage et de tirage de câbles

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Bonne Espérance, travaux d'aiguillage et de tirage de câbles jusqu'au mardi 30 juin. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Pierre - Travaux de réparation du lit d'arrêt

Sur la RN3 à St Pierre Mon Caprice, travaux de réparation. Lit d'arrêt fermé jusqu'à nouvel ordre.

RD11 - St Leu - Travaux de réparation d'un mur de soutènement

Sur la RD11 à St Leu, travaux de réparation d'un mur de soutènement au lieu-dit "le Plateau" jusqu'au 30 juin. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD11 - Saint Leu - Travaux d’aménagement du carrefour RD11/Chemin Thénor

Sur la RD11 à St Leu, travaux d’aménagement du Carrefour RD11/Chemin Thénor jusqu'au vendredi 24 juillet. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD12 - St Leu - Travaux de construction d’un mur de soutènement et parapets

Sur la RD12 Route des Colimaçons à St Leu secteur Bois de Nèfles, travaux de construction d’un mur de soutènement et parapets jusqu'au lundi 17 août. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD13 - St Leu/Route de Bras Mouton - Travaux de réalisation d'un mur de soutènement

Sur la RD13 Route de Bras Mouton à St Leu PR4+50, travaux de réalisation d'un mur de soutènement jusqu’au vendredi 4 septembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD18 - Etang Salé/Route de la Ravine Sèche - Travaux de tirage et d'aiguillage de câbles

Sur la RD18 Route de la Ravine Sèche à l'Etang Salé, travaux de tirage et d'aiguillage de câbles jusqu’ au vendredi 28 août. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD3 - St Leu/Route Hubert Delisle - Travaux de tirage de câbles

Sur la RD3 Route Hubert Delisle à St Leu secteur La Chaloupe, travaux de tirage de câbles jusqu’au vendredi 26 juin. Circulation alternée de 8h à 15h.

RD3 - St Joseph/Route Hubert Delisle - Travaux de tirage de câble

Sur la RD3 Route Hubert Delisle à St Joseph PR229/233, travaux de tirage de câble jusqu'au vendredi 11 septembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

-Chantiers à venir-

RN2 - St André - Travaux de dérasement

Sur la RN2 à St André, travaux de dérasement entre l'échangeur la Balance et celui de Petit Bazar les nuits du lundi 15 au mercredi 17 juin. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens Est/Nord.

RN1 - Route du Littoral - Travaux de réparation de fourreaux

Sur la RN1 Route du Littoral secteur Pointe du Gouffre, travaux de réparation de fourreaux la nuit du mardi 16 juin. BAU et voie de droite neutralisée au droit du chantier de 20h à 5h dans le sens Ouest/Nord.

RN1 - St Denis/St Benoit - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 entre St Denis échangeur du Chaudron, et St Benoit échangeur de Bourbier, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 15 au vendredi 19 juin. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens puis dans l'autre selon l'avancement du chantier.

RN1 - St Denis/St Paul - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 entre St Denis Caserne Lambert et St Paul Rivière des Galets, travaux de balayage mécanique du lundi 15 au vendredi 19 juin. Neutralisation de voie selon les besoins dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN102 - St Denis - Travaux des enrobés

Sur la RN102 Boulevard du Chaudron à Saint Denis, pour permettre des travaux de reprise d’enrobés au niveau de Météo France, la route sera fermée à la circulation dans le sens Nord/Est, de 20h à 5h la nuit du mardi 16 juin. Une déviation sera mise en place par la zone industrielle du Chaudron jusqu’au giratoire Foucque.

RN2 - St Joseph - Travaux de réparation de regard

Sur la RN2 à St Joseph secteur Vincendo, travaux de réparation de regards la nuit du lundi 15 juin. Circulation alternée de 19h à 5h.

RN2 - Bras Panon/St Benoit – Travaux de réparation de glissières

Sur la RN2 à Bras Panon et St Benoit entre Paniandy et Beauvallon, travaux de réparation de glissières de sécurité la nuit du lundi 15 juin. Voie de gauche neutralisée de 20h à 5h dans un sens puis dans l'autre.

RN2 - St Denis - Travaux d'enrobés

Sur la RN2 Front de mer de St Denis, travaux d'enrobés la nuit du mardi 16 juin. Voie de droite et voie médiane neutralisées dans le sens Est/Nord de 20h à 5h.

RN2 - Ste Marie - Travaux de reprise d'enrobés

Sur la RN2 à Ste Marie au niveau de l'échangeur de Gillot, travaux de reprise d'enrobés la nuit du mardi 16 juin. Voie de droite neutralisée dans le sens Nord/Est de 20h à 5h et anneau extérieur du giratoire partiellement neutralisé.

RN2 - Ste Marie - Travaux sur l'ouvrage d'art Les Jacques

Sur la RN2 à Sainte Marie, pour permettre des travaux sur l’ouvrage d’art Les Jacques, le giratoire sera partiellement fermé les nuits du lundi 15 au vendredi 19 juin inclus de 20h à 5h selon les besoins du chantier. Une déviation sera mise en place par la RN2.

RN2 - St André - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN2 à Saint André, pour permettre des travaux de renforcement de chaussée au niveau de l’échangeur La Balance, des restrictions de circulation seront nécessaires de 20h à 5h la nuit du lundi 15 juin comme suit :

• Fermeture de la bretelle d’insertion dans le sens Nord/Est avec déviation par la RD47 puis la RD48 et la voirie communale ;

• Fermeture de la voie de contournement de l’échangeur vers le giratoire de la Cocoteraie dans le sens Est/Nord avec déviation par la RD47 puis demi-tour au giratoire pour rejoindre la RN2.

RD36 - Le Tampon/Route Notre Dame de la Paix - Travaux de tirage et d'aiguillage de câbles

Sur la RD36 Route Notre Dame de la Paix au Tampon, travaux de tirage et d'aiguillage de câbles du lundi 15 juin au vendredi 11 septembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD70 - Le Tampon/Route de Bois Court - Travaux de tirage de câbles optiques

Sur la RD70 Route de Bois Court au Tampon, travaux de tirage de câbles optiques du lundi 15 juin au vendredi 11 septembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RN3 - St Pierre - Travaux de balayage

Sur la RN3 à St Pierre entre les échangeurs Banks et Basse Terre, travaux de marquage routier la nuit du lundi 15 juin. Neutralisation de voie de 20h à 5h sens montant en fonction des besoins du chantier.

-Evènements hors chantiers-

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 14 juin de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.