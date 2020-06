Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 8 juin au vendredi 12 juin 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 8 juin - Retour sur les bancs de l'école pour les élèves de 23 communes sur 24

* Mardi 9 juin - Pas de neige mais le froid est arrivé et va s'installer

* Mercredi 10 juin - Les hôtels reprennent vie... mais sans touristes

* Jeudi 11 juin - Une demi NRL et un gâchis entier : la partie viaduc livrée fin 2021, la partie digue le sera (peut-être) un jour

* Vendredi 12 juin - Soignants en colère : "boush pa nout zyé ek in méday"

