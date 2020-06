BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce dimanche matin 14 juin 2020



- Le handisport réunionnais en quête de renouvellement

- Sandrine Savrimoutou lance le premier magazine audio réunionnais

- Rentrée scolaire, froid, tourisme, demi NRL, soignants en colère

- A 90 ans, une mamie "gameuse" japonaise toujours accroc aux manettes

- La pa Météo France i di, sé zot i di : le soleil ne se lève pas à l'Est

Le handisport réunionnais en quête de renouvellement

À l'arrêt forcé pendant plus deux mois comme le sport valide, le handisport réunionnais traverse une période où l'incertitude liée au coronavirus s'est ajoutée au besoin de rajeunissement et de redynamisation de la discipline.

Sandrine Savrimoutou lance le premier magazine audio réunionnais

Forte d'une longue expérience dans les médias, Sandrine Savrimoutou a décidé de fonder un magazine dédiée aux femmes de La Réunion, dans un format audio, le premier du genre sur l'île : La Woman Mag. Une entreprise innovante et ambitieuse à l'image des lecteurs et auditeurs qu'elle espère attirer. Le site est lancé depuis ce samedi 13 juin 2020.

Rentrée scolaire, froid, tourisme, demi NRL, soignants en colère

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 8 juin au vendredi 12 juin 2020 sur Imaz Press.

A 90 ans, une mamie "gameuse" japonaise toujours accroc aux manettes

Chaque jour, le rituel est le même pour Hamako Mori: cette Japonaise de 90 ans s'étire consciencieusement les doigts avant d'attraper sa manette de console, pour ne surtout pas perdre de sa dextérité une fois la partie lancée. Après 40 ans d'écran et plus de 200 jeux, Mme Mori a été récemment désignée par le Livre Guinness des records comme la plus vieille "streameuse", diffusant en ligne ses parties de jeux vidéo.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil ne se lève pas à l'Est

Matante Rosina ne va pas faire des heureux partout avec ses prévisions ce dimanche 14 juin 2020. Elle nous dit que l'Ouest de l'île aura le droit au soleil toute la journée, les Réunionnais de l'Est devront passer la fin du week-end avec des gouttes de pluie. Et chez vous, quel temps fait-il ?