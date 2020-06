Forte d'une longue expérience dans les médias, Sandrine Savrimoutou a décidé de fonder un magazine dédiée aux femmes de La Réunion, dans un format audio, le premier du genre sur l'île : La Woman Mag. Une entreprise innovante et ambitieuse à l'image des lecteurs et auditeurs qu'elle espère attirer. Le site est lancé depuis ce samedi 13 juin 2020. (Photo DR)

C’est un format totalement innovant que Sandrine Savrimoutou et son équipe lancent ce samedi 13 juin 2020, le premier magazine audio en ligne et gratuit de La Réunion. Mais au-delà de la forme, c’est avec son fond qu’espère ce démarqué La Woman Mag, avec un créneau encore inexploité : les femmes.

“Aujourd’hui, les femmes n’ont plus le temps de lire. On gère les enfants, le travail. Ca peut prendre 10 minutes de lire un article. C’est pour cela que j’ai voulu rendre les contenus sérieux et authentiques accessibles par l’audio”, explique la fondatrice.

“C’est un magazine dédié aux femmes ambitieuses. On parle de l’ambition professionnelle et personnelle, ce n’est pas que la femme carriériste, indépendante et forte comme on peut l’imaginer.”

À regarder le parcours de Sandrine Savrimoutou, La Woman Mag paraît finalement comme une évidence. Après avoir débuté dans la monde des médias en Angleterre, pour le magazine communautaire Ici Londres, elle est ensuite revenue à La Réunion travailler pour Anform et 7 magazine. “Je regardais autour de moi ce qu’il se faisait, et il manqué un magazine regroupant toutes les thématiques adressées aux femmes.”

Et quoi de mieux que d’apporter soi-même une solution au problème ?

“On va retrouver des articles sur le développement personnel, le travail en général, du côté du salarié comme de l’entrepreneur, l’argent et l’investissement. Il y aura également la thématique des relations, de couple, d’amitié, sociales. Parce que quand une femme décide d’entreprendre, elle a tout intérêt à avoir le bon compagnon à ses côtés. On parlera de la santé et du bien-être, de ménopause, un sujet qui reste tabou à La Réunion.”

Le site propose également des interviews vidéos de personnalités “inspirantes”, et sera automatiquement mis à jour toutes les deux semaines avec des nouveaux contenus.

“Il y aura certains articles pour les hommes. Ils sont les bienvenus aussi. Je fais vraiment passer le message que les hommes sont nos meilleurs alliés. Les hommes ne sont pas bannis”, insiste Sandrine Savrimoutou, dont l’objectif est “que le magazine plaise aux Réunionnais et aux Réunionnaises.”

Rendez-vous sur la-woman-mag.com pour y goûter.

aa / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com