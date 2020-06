BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi matin 15 juin 2020



Emmanuel Macron : "nous serons intraitable avec le racisme, mais nous ne déboulonnerons pas de statues"

Emmanuel Macron a achevé plus tôt que prévu le déconfinement en annonçant, dimanche, que toute la France, sauf la Guyane et Mayotte, passera au vert dès ce lundi 15 mars 2020, ainsi que le retour obligatoire en classe pour tous les élèves, sans restriction, à partir du 22 juin. Rappelant que l'Etat a mobilisé 500 milliards d'aides depuis le début de la crise, le président de la République a assuré que ces dépenses ne seraient pas financées par une hausse des impôts, mais par une "réinvention" de l'économie, basée sur une plus grande indépendance. Enfin, sur le climat social actuel marqué par les manifestations contre le racisme et les violences policières, le chef d'Etat a apporté le "soutien de la puissance publique" aux forces de l'ordre et garanti qu'il serait intransigeant avec le racisme.

Bio et Passion, de la haute gastronomie pour bébés

Consommer autrement c'est notamment utiliser un circuit court en s'approvisionnant directement chez les producteurs, mais c'est aussi consommer bio. Depuis plusieurs années, des structures se sont spécialisées dans ce mode de consommation. C'est le cas de la filière Bio et Passion, spécialisée dans la transformation et le conditionnement de fruits et légumes biologiques à La Réunion. Des petits pots pour bébé réalisés avec des fruits et légumes de saisons, voici le nouveau défi que cette entreprise s'est lancée.

La bonne barquette d'Imaz : chez Fernard c'est vraiment bon

Aujourd'hui Matante Mimose la parti manzé la rue Fénélon à Saint-Denis... elle s'est arrêt"e chez Fernard et elle s'est régalée d'un vindaye de thon et d'un bon rougail tomate. Ce petit restaurant discret du haut de la rue Fénélon, à Saint-Denis, fut un temps la cantine des employés de la Caisse d'allocations familiales, jusqu’à ce que celle-ci déménage à Sainte-Marie, et deviendra sans aucun doute le point de chute des futurs travailleurs du centre intergénérationnel qui ouvrira bientôt ses portes en lieu et place de la CAF.

Saint-Gilles-les-hauts : le lieu d'accueil enfants-parents itinérant rouvre ses portes

Géré par la SPL Ti Baba, le Lieu d'accueil enfants-parents itinérant (LAEPI) va de nouveau accueillir les familles de Saint-Paul le lundi 15 juin 2020 au Case de Saint-Gilles-les-hauts dans des conditions de sécurité renforcées

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil et des températures de saison

Il va faire plutôt beau ce lundi 15 juin 2020 nous dit Matante Rosina. Notre gramoune prévoit du soleil et des températures de saison. Elle prévoit aussi des rafales de vent soufflant entre 60 et 70 km/h sur le sud-ouest et le nord-est. Et chez-vous, que dit le ciel ?