Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 18 heures

Il va faire plutôt beau ce lundi 15 juin 2020 nous dit Matante Rosina. Notre gramoune prévoit du soleil et des températures de saison. Elle prévoit aussi des rafales de vent soufflant entre 60 et 70 km/h sur le sud-ouest et le nord-est. Et chez-vous, que dit le ciel ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

